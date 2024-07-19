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Teknoloji

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dijital bağımsızlığımızı güçlendirecek çeşitli çalışmaları hükümet olarak yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, yerel yazılım ekosistemimizin olgunluğunu artıracak ve bu surette ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirecek çeşitli çalışmaları uzun süredir hükümet olarak yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Harun Kutbe  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dijital bağımsızlığımızı güçlendirecek çeşitli çalışmaları hükümet olarak yürütüyoruz

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel yazılım sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cevdet Yılmaz, bugün, küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle dünya üzerindeki birçok kullanıcı ve şirketi etkileyen erişim sorunları ile meydana gelen aksaklıkların, dijital çağda belirli teknoloji üreticilerine bağımlılığın oluşturduğu riskleri ve dijital bağımsızlığın önemini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bu tür teknoloji kaynaklı risklerin tümüyle ortadan kaldırılması mümkün olmasa da yerli yazılım çözümlerinin kullanımını artırarak ve yerli yazılım ekosistemini güçlendirerek söz konusu riskleri asgari düzeye indirmenin hayati derecede önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, yerel yazılım ekosistemimizin olgunluğunu artıracak ve bu surette ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirecek çeşitli çalışmaları uzun süredir hükümet olarak yürütüyoruz. 2023 Temmuz ayında yürürlüğe giren 'Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırmak üzere somut bir mekanizma oluşturduk.

Kamu kurumlarımız bu doğrultuda açık kaynak kodlu sistemlere geçiş yapmak üzere planlama çalışmalarına başladır. Bu yöndeki çabalar, yerel yazılım ekosistemimizi geliştirmenin yanı sıra kamu kurumlarımızın yazılım ihtiyaçları açısından üretici bağımlılığını azaltmaya ve ülkemiz siber güvenliğini güçlendirmeye de önemli ölçüde yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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