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TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikap aracı kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin pikap aracını inceledi ve sürücü koltuğuna geçti.

Göksel Yıldırım   | 21.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikap aracı kullandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'da, BMC'nin ilk kez sergilediği pikap tipi aracı inceledi.

Yetkililerden araca ilişkin bilgiler alan Erdoğan, daha sonra sürücü koltuğuna geçti. İncelemesini araç içerisinden sürdüren Erdoğan, bir süre aracı kullandı, sonrasında da aracı imzaladı.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görmesi için alandan çıkacağı noktaya getirdiklerini söyledi.


Araca ismini Erdoğan'ın vermesini istediklerini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, arabamızı gördü, inceledi. Aracı 5-6 dakika kadar kendisi sürdü ve beğendiğini söyledi. Motorunu çok sesli buldu, 'Motorunun sesini kısın' dedi. Kendisi için bir daha yalıtımla ilgileneceğiz. Kendisine aracın ismi ne olsun diye sorduğumuzda Süleyman Beye (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) bıraktı önce topu. Biz de ismi kendisinden beklediğimizi söyledik. 'Siz ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz isimleri Osmanlı'dan gidiyoruz, sizin için de uygunsa Tulga ismini koyalım dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayı aldık. Teşekkür etti bize, 'Elinize sağlık, devamını bekliyoruz' dedi. Biz de inşallah devamını yapacağız."

Öztürk, Tulga'nın, askerlerin korunmak için kafalarına taktıkları miğfer anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu da zırhlı bir araç ve askeri korumak için yapılmış. O yüzden Tulga ismini tercih ettik." diye konuştu.

Aracın toplamda 7 versiyonunu yapacaklarını dile getiren Öztürk, ocak ayına kadar bu versiyonları tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Öztürk, "Büyük bir ihtimalle ocak ayında bir lansmanla bütün araçlarımızı tanıtacağız. Seri üretime pikap için ocakta girmeyi düşünüyoruz ama bir aksilik çıkarsa bu ocak değil belki şubat, mart olur ama o tarihten itibaren seri üretime başlayacağız." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aracın kendileri için daha da değerlendiğini ifade eden Öztürk, "Bizim için çok kıymetlendi araba, değeri de arttı. Kendi müzemiz var. Büyük ihtimalle müzeye koyacağız." ifadelerini kullandı.

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