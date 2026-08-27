Türkiye’de geliştirilip üretilen dronlar, Afrika’da tarım ve yangınla mücadele faaliyetlerine destek oluyor.

Çukurova'dan Afrika'ya dronlarla teknoloji köprüsü Türkiye’de geliştirilip üretilen dronlar, Afrika’da tarım ve yangınla mücadele faaliyetlerine destek oluyor.

Çukurova merkezli Türk-Japon ortaklığı baibars Mekatronik Havacılık Sanayi AŞ, tarımsal ilaçlama ve gübreleme dronları ile yangın müdahale dronlarını Afrika'nın 5 ülkesine ihraç ederek kıtada Türk sivil havacılık teknolojisinin görünürlüğünü artırıyor.

Bugüne kadar Gana, Benin, Uganda ve Tanzanya'da sürdürülebilir tarım ve afet müdahale uygulamalarında kullanılan dronların Afrika’daki son durağı Etiyopya oldu.

Etiyopya'ya ihraç edilen CT110 tarım dronu ile Cesur-IIIs yangın müdahale dronunun teslimatları, baibars Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlayan Erguvan'ın da hazır bulunduğu programla tamamlandı. Cesur-IIIs, Addis Ababa Merkez İtfaiyesi'nde göreve hazır hale getirildi. Dronun öncelikli görev alanını, yüksek katlı bina yangınları ile itfaiyecilerin ulaşmakta zorlandığı riskli noktalara havadan müdahale oluşturuyor.

Hortum entegrasyonu, yüksek basınçlı su aktarımı ve termal kamerayla canlı görüntü izleme yeteneklerine sahip Cesur-IIIs, itfaiye ekiplerinin can güvenliğini riske atmadan yangına havadan müdahale imkanı tanıyor.

Türkiye'nin döner kanatlı İHA üretimindeki önemli oyuncularından baibars, Afrika açılımında yalnızca ürün ihracatıyla yetinmiyor, operatör eğitimi, bakım altyapısı ve yerinde saha desteğini de beraberinde götürüyor. Şirket, bu yaklaşımıyla Afrika pazarında uzun soluklu bir teknoloji ortaklığı modeli kuruyor.

⁠İlkel elle ilaçlamanın yerini dronlar alıyor

Afrika tarımında yaygın olan ilkel elle ilaçlamanın yerini dronlar alıyor. Sırtında pompayla tarlaya giren çiftçi hem sağlığını riske atıyor hem de günlerce süren işi tamamlayamıyor. Tarım dronları ise aynı alanı saatler içinde, homojen ve güvenli şekilde ilaçlıyor. Yoğun yağış alan ve suyu bünyesinde tutarak yapışkan bir zemine dönüşen vertisol topraklarda kara araçlarının tarlaya giremediği dönemlerde de dronlar toprağı sıkıştırmadan görev yapabiliyor.

Bu kapsamda 50 litre sıvı ilaçlama ve 70 litre granül serpme kapasitesine sahip CT110, buğday, mısır ve kahve başta olmak üzere geniş ölçekli tarım işletmelerinin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabiliyor.

"Türk dronlarını artık Afrika'da herkes biliyor"

baibars Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlayan Erguvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da çiftçinin en büyük sorunlarından birinin, tarımsal mekanizasyon ve teknoloji eksikliği olduğunu söyledi.

Bu nedenle ilaçlamanın hem yavaş hem sağlıksız yapıldığını anlatan Erguvan, "Bizim dronlarımız yağmurun çamura çevirdiği tarlanın üzerinden geçip işini yapıyor. Etiyopya'da bunu sahada yerinde gördük, hem tarım dronumuz hem yangın müdahale dronumuz kendini kanıtladı." dedi.

Türk dronlarının kıtadaki itibarına dikkati çeken Erguvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk dronlarını artık Afrika'da herkes biliyor. Baykar'la başlayan bu olumlu intiba, bize sivil alanda çok kıymetli bir kapı araladı. Biz bu güveni tarımda ve itfaiyecilikte pekiştirmeye çalışıyoruz. Muhataplarımız Çin menşeli ürünlere güçlü bir alternatif arıyor. Türkiye'den gelen teknolojiyi, yanında eğitim ve saha desteğiyle bulunca tercihleri netleşiyor. Sadece dron satmıyoruz, bir sistem sunuyoruz. Pilotlarını eğitiyor, bakım altyapısını kuruyor, yedek parça ve saha ekibini yanında götürüyoruz. Gayemiz teslimatla biten bir satış değil, o ülkede yıllarca yaşayacak bir kabiliyet bırakmak, modelimiz de bunun üstüne kurulu."

Afrika'daki Türk büyükelçiliklerinin de bu sürecin önemli aktörleri arasında yer aldığını vurgulayan Erguvan, "Büyükelçilikler, regülasyon süreçlerinde ve bakanlık düzeyindeki temaslarda Türk şirketlerine önemli destek sağlıyor. Büyükelçiliklerimiz, Türk teknolojisinin Afrika'da hızla yayılmasının görünmeyen kahramanlarından." ifadelerini kullandı.

18 ülkeye ihracat yapan baibars, Afrika kıtasında 5 ülkeye ihracatın ardından kıtada üretim için görüşmeler yürütüyor. Kıtadaki varlığın eğitim, bakım ve yerel kabiliyet geliştirme ayaklarıyla büyütülmesi hedefleniyor.