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Teknoloji

Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda göreve başlayan Şıncou-20 taykonot ekibinin ilk uzay yürüyüşünü yaptığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Pekin

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Çın Dong ve Çın Congrui, ekibin istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

İstasyonda kalan taykonot Vang Cie ise ekibe içeriden destek sağladı.

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Taykonot ekibi, yaklaşık 8 saat süren uzay yürüyüşünde ilk kez çekirdek modül Tienhı'dan çıkış yaptı. Taykonotlar, yürüyüşlerinde uzay enkazından korunma cihazının kurulumunu gerçekleştirdi.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 21'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-20 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ilk araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-20 taykonot ekibi, 24 Nisan'da istasyona gönderilmişti. Ekip, istasyonda 6 ay görev yapacak.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

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