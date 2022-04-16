Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,036.00
BTC/USDT
40,398.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü.

Emre Aytekin   | 16.04.2022
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Pekin


Yerel basındaki haberlere göre, taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ekibi taşıyan Şıncou-13 kapsülü, sabah saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.

Dönüş güzergahını kısaltan düzenlemeler sayesinde önceki seferde 24 saat süren yolculuğun 9 saatte tamamlandığı bildirildi.

Uzayda 180 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şıncou-13 uzay mekiği 15 Ekim 2021'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı.

Uzay istasyonuna yollanan ikinci ekip olan taykonot grubu, 6 ay boyunca istasyonun kurulumuna yönelik çalışmalar yürütmüş, bunun için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, istasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülünü 29 Nisan 2021'de fırlatmıştı. 29 Mayıs 2021'de de Tiencou-2 (gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 (kutsal gemi-12) mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmişti.

İstasyonun ana iskeletini oluşturacak "Vıntien" (gökleri aramak) ve "Mıngtien" (gökleri düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için Şıncou mekiği ile 2 insanlı sefer ve Tiencou mekiği ile 2 kargo seferi daha yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 121'e çıktı
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor

Benzer haberler

Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor

Çin'in uzay istasyonundaki taykonotlar dünyaya dönmeye hazırlanıyor

Çin'in uzay istasyonundaki taykonotlar dünyaya dönmeye hazırlanıyor
Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor

Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor
Şanghay'daki kapanma şehrin büyük bölümünde sürüyor

Şanghay'daki kapanma şehrin büyük bölümünde sürüyor