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Bilim Teknoloji

Çin'in Ay'ın karanlık tarafındaki keşif aracı yaklaşık 400 metre yol katetti

Çin'in Ay'ın karanlık tarafına gönderdiği Yütu-2 keşif aracı bugüne kadar 399,7 metre yol katederek uyku moduna girdi.

Fuat Kabakcı   | 04.03.2020
Çin'in Ay'ın karanlık tarafındaki keşif aracı yaklaşık 400 metre yol katetti

Pekin

Çin'in Ay'ın karanlık tarafına gönderdiği Yütu-2 (Yeşim Tavşanı-2 ) keşif aracı bugüne kadar 399,7 metre yol katederek uyku moduna girdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Ay’ın karanlık tarafına Çang'ı-4 uzay aracıyla gönderdiği Yütu-2, karanlık bölgede 15 ay günü bilimsel keşif çalışmaları yürüttükten sonra uyku moduna girdi. Bir Ay günü, 24 saat 50 dakikaya denk geliyor.

Yütu-2, Ay'daki görevi sırasında 399,7 metre yol katederek, alçak radyo frekanslı astronomik gözlemler, Ay’ın yer ve yüzey yapısı, mineral bileşenleri ile nötron radyasyon ölçümleri konusunda çalışmalar yürüttü. Araç, bu keşif göreviyle Ay’ın karanlık tarafının yapısı hakkında Çinli bilim insanlarına veriler gönderdi.

Çin, uzay keşif çalışmaları kapsamında Yütu-2’yi, Çang’ı-4 Ay misyonuyla Aralık 2018’de Ay’ın karanlık tarafına göndermişti.

Çang'ı- 4, 3 Ocak 2019’da karanlık bölgesindeki Von Karman kraterine iniş yapmış ve Ay şartlarında deneyler yapmak üzere dünyadan pamuk, patates, maya ve meyve sineği yumurtalarını içeren toprak götürmüştü. Çang’ı-4 ayrıca Ay ile alakalı çok sayıda dünyaya fotoğraf göndermişti.

Çin hükümeti karanlık bölgede keşif aracıyla iletişimi sağlamak için Çang’ı-4’ten önce Çüeçiao İletişim Uydusu’nu dünyadan 455 bin kilometre uzaklıktaki Lagrangian-2 noktasına göndermişti.

Yütu-2, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde kendini şarj etmek için uyku moduna giriyor. Yeterli enerji depoladıktan sonra araç uyku modundan çıkarak görevine devam ediyor. Yütu-2, bugüne kadar birkaç defa uyku moduna girmişti.

Ay keşif çalışmaları kapsamında Çang’ı-5 aracının da bu yıl içinde uzaya gönderilmesi planlanıyor.

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