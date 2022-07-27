Çin yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 6 uydu fırlattı
Çin, yeni geliştirdiği "Licien-1" roketiyle uzaya 6 uydu gönderdi.
Pekin
Xinhua'nın haberine göre, aralarında uzay teknolojisi ve atmosfer test uydularının olduğu 6 uydu, Licien-1 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların fırlatılmasının ardından belirlenen yörünge konumuna başarıyla yerleştiği bildirildi.
Bu, yeni geliştirilen Licien-1 roketiyle gerçekleştirilen ilk uzay görevi oldu.
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, ülkenin katı yakıtla çalışan en güçlü fırlatma platformu olma özelliği taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.