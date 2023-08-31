Dolar
26.67
Euro
29.09
Altın
1,946.21
ETH/USDT
1,710.00
BTC/USDT
27,230.00
BIST 100
7,962.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılıyor TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 2. gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Teknoloji

Çin "Yaogan-39" askeri istihbarat uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan sınıfı askeri istihbarat uydularını uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Çin "Yaogan-39" askeri istihbarat uydularını fırlattı

Pekin

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-39" tipi üç uydu, Long March 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 485'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, en son bu sınıftan Yaogan-36 tipi uyduların 5. üçlü grubunu 26 Temmuz'da uzaya göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacak
İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri eylem yaptı
Bakan Tunç: Kira davaları, kat mülkiyetinden ve komşuluk hukukundan doğan davalar arabuluculuk kapsamında olacak
Bursa'da sosyal medyaya yansıyan iki olayla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da bazı ilçelerde elektrikli skuterlerin hızı düşürüldü

Benzer haberler

Çin "Yaogan-39" askeri istihbarat uydularını fırlattı

Çin "Yaogan-39" askeri istihbarat uydularını fırlattı

ABD Ticaret Bakanı Raimondo'dan "Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir" uyarısı

İngiltere ile Çin, "rahatsızlıklara" rağmen diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı

Japonya'nın Fukuşima kararı Çin ile toplumsal gerilimi tırmandırdı

Japonya'nın Fukuşima kararı Çin ile toplumsal gerilimi tırmandırdı
İngiltere Dışişleri Bakanı, Çin olmadan küresel sorunların çözülemeyeceğini belirtti

İngiltere Dışişleri Bakanı, Çin olmadan küresel sorunların çözülemeyeceğini belirtti
Japonya, Çin'in deniz ürünleri ithalat yasağını DTÖ'ye şikayet edebilir

Japonya, Çin'in deniz ürünleri ithalat yasağını DTÖ'ye şikayet edebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet