Çin "Yaogan-39" askeri istihbarat uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan sınıfı askeri istihbarat uydularını uzaya gönderdi.
Pekin
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-39" tipi üç uydu, Long March 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
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Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 485'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Çin, en son bu sınıftan Yaogan-36 tipi uyduların 5. üçlü grubunu 26 Temmuz'da uzaya göndermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.