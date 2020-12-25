Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,427.39
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Bakırköy İncirli E5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla online düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” devam ediyor
logo
Bilim Teknoloji

Çin, uzay istasyonunun çekirdek modülünü gelecek yıl baharda uzaya yollayacak

Çin, dünya yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunun çekirdek modülünü 2021 baharında uzaya gönderecek.

Emre Aytekin   | 25.12.2020
Çin, uzay istasyonunun çekirdek modülünü gelecek yıl baharda uzaya yollayacak

Ankara

Çin, dünya yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunun çekirdek modülünü 2021 baharında uzaya gönderecek.

Global Times'ta yer alan habere göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Baş Mühendisi Cou Cianping, istasyonun temelini oluşturacak olan çekirdek modülün ve taşıyıcı roket Long March 5B'nin hazır olduğunu, testlerde son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Cou, "Tienhı" (Göklere Katılmak) adı verilen modülün 2021 baharında fırlatılmasının planlandığını belirtti.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

"Tienhı" modülünün 2021'de fırlatılmasının ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun tamamlanması için 11 uzay seferi düzenlenmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya’da Kovid-19'un 'daha hızlı yayılabilen' türünün ilk vakaları tespit edildi
'Anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor ama o kadar zor bir süreç ki'
KTÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Aydın: İlk aşı olacaklardan biriyim
'Aileden uzakta, bir odada sürekli kapalı kalmak zor bir süreç'
'Herhalde bu bitmeyecek, ben de öleceğim' dedim'

Benzer haberler

Çin, uzay istasyonunun çekirdek modülünü gelecek yıl baharda uzaya yollayacak

Çin, uzay istasyonunun çekirdek modülünü gelecek yıl baharda uzaya yollayacak

Çin teknoloji şirketlerinin Çin istihbaratı için veri analizi yaptığı iddia edildi

Çin, Kovid-19 mutasyonuna karşı tedbirler kapsamında İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Çin Alibaba hakkında 'tekelcilik' soruşturması başlattı

Çin Alibaba hakkında 'tekelcilik' soruşturması başlattı
Çin Long March 8 roketini ilk kez fırlattı

Çin Long March 8 roketini ilk kez fırlattı
Büyük güçlerin siber savaşı

Büyük güçlerin siber savaşı