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Bilim Teknoloji

Çin uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor

Çin, iki yıl içinde Dünya yörüngesinde uzay istasyonu kurmayı hedefliyor.

Emre Aytekin   | 06.05.2020
Çin uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor

Ankara

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, istasyonun 2022 içinde tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi düzenleneceği bildirildi.

Bu amaçla bir personel taşıyıcı uzay kapsülü ve dönüş mekiğinin deneme versiyonu, dün ülkenin güney batısındaki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Shenzhou kapsülü fırlatıldı

Rus yapımı Soyuz uzay kapsülünün geliştirilmiş bir versiyonu olan Shenzhou kapsülü, Long March 5B ağır taşıyıcı roketle fırlatıldı.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle bir süredir kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Ülke daha önce deneme amaçlı bir uzay istasyonu modülünü yörüngeye fırtlatmış, modül parçalanarak atmosfere geri dönmüştü.

2003'te uzaya ilk insanlı seferini gerçekleştiren Çin, ABD ve Rusya'dan sonra insanlı sefer düzenleyebilen üçüncü ülke olmuştu.

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