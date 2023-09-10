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Teknoloji

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-40" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-40" uydusunu fırlattı

Pekin

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre "Yaogan-40" uydusu, Long March 6 roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 487'nci görev oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip uydunun, elektromanyetik çevre tespiti ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağı belirtildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

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