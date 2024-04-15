Dolar
32.43
Euro
34.47
Altın
2,366.36
ETH/USDT
3,111.60
BTC/USDT
64,038.00
BIST 100
9,679.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin, uzaktan algılama özellikli "Gaojin-3 01" uydusunu fırlattı

Çin, optik görüş dışında renk ve ısı tayflarında uzaktan algılama özelliği bulunan "Gaojin" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Çin, uzaktan algılama özellikli "Gaojin-3 01" uydusunu fırlattı

Pekin

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Gaojin-3 01" uydusu, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 516'ncı taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Gaojin uyduları, "çok yüksek çözünürlüklü" yer gözlemleri yapmak üzere tasarlandı. "SuperView" olarak da anılan Gaojin uyduları, yüksek çözünürlüklü optik görüşün yanı sıra kromatik dalga boylarını da algılayarak ısı, yoğunluk gibi verileri de kaydedebiliyor.

Gaojin-1 takım uydu ağına ait iki uydu 2016'da, iki uydu ise 2018'de uzaya yollanmıştı. Gaojin-2 uydu ağı için ise 2022'de iki uydu fırlatılmıştı.

Uyduların dijital tarım, kentsel bilgi modellemesi ve 3 boyutlu canlı veri gibi yeni alanların yanı sıra kadastro ve haritalandırma, afet önleme ile giderme ve deniz çevresi izleme gibi mevcut çalışma alanlardaki ihtiyaçlara yanıt vereceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Benzer haberler

Çin, uzaktan algılama özellikli "Gaojin-3 01" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Gaojin-3 01" uydusunu fırlattı

GÖRÜŞ - Kalkınma Yolu Projesi'nde güvenlik nasıl sağlanacak?

Çin'in, Ay keşif görevlerinde kullanacağı aktarım uydusunun iletişim testleri tamamlandı

GÖRÜŞ- Koridor savaşları: Küresel ekonominin yeni jeopolitiği

GÖRÜŞ- Koridor savaşları: Küresel ekonominin yeni jeopolitiği

Çin markaları Türkiye'de otomobil satışında Güney Korelileri geçti

Çin markaları Türkiye'de otomobil satışında Güney Korelileri geçti
İnsanlı uzay seyahatleri 1961'den bu yana uzaya ışık tutuyor

İnsanlı uzay seyahatleri 1961'den bu yana uzaya ışık tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet