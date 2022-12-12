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Teknoloji

Çin, "Şiyan" sınıfı iki yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı iki yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 12.12.2022
Çin, "Şiyan" sınıfı iki yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, Şiyan-20A ve Şiyan-20B uyduları, Long March-4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 454'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, aynı sınıftan Şiyan-20C uydusunu 29 Ekim'de fırlatmıştı.

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