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Bilim Teknoloji

Çin nesnelerin interneti teknolojisine sahip iki uyduyu uzaya gönderdi

Çin, nesnelerin interneti (IOT) teknolojisine sahip iki uyduyu uzaya gönderdiğini açıkladı.

Fuat Kabakcı   | 12.05.2020
Çin nesnelerin interneti teknolojisine sahip iki uyduyu uzaya gönderdi

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, Şingyün-201 ve Şingyün-202 uyduları, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatıldı. 

Uydular, önceden planlanmış yörüngelerine girdi.

Xingyun Satellite Co. tarafından geliştirilen uydularda, uzay tabanlı nesnelerin interneti (IOT) iletişim teknolojilerine yönelik testler yapılacak, pilot uygulamalar üzerinde çalışılacak, uydular arası lazer iletişim uygulamaları denenecek.

Çin, daha önce de astronot taşıyacak deneysel uzay aracını, ülkenin güneyindeki Haynan Adası kıyısındaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden 5 Mayıs'ta, Long March-5B roketiyle yerel saatle 18.00'da yörüngesine göndermişti.

Deneysel uzay aracıyla, uzay şartları ile yörüngeye girişi sırasında bir bazı gözlemler yapılmış ve 3 boyutlu yazıcı teknolojisi denenmişti.

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