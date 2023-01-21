Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,653.40
BTC/USDT
22,583.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
logo
Teknoloji

Çin 2023'te uzaya 60'tan fazla fırlatış planlıyor

Çin'in 2023'te 60'tan fazla fırlatışla uydular, keşif araçları, personel taşıyıcı ve kargo mekiklerinden oluşan 200'den fazla aracı uzaya yollamayı planladığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 21.01.2023
Çin 2023'te uzaya 60'tan fazla fırlatış planlıyor

Pekin

Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC), yayımladığı rapora göre ülkenin yeni yılda Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna personel ve ikmal seferleri yapacak, Beidou Küresel Konumlama Sistemi ve yer gözlem ağları için yeni uydular fırlatacak, Ay ve Mars keşif programları için yeni nesil keşif araçları geliştirecek.

Yeni yılda 60'tan fazla fırlatışla 200'den fazla aracın uzaya gönderilmesini planlayan Çin, Şıncou-16 ve Şıncou-17 görevleriyle uzay istasyonuna yeni taykonot ekipleri yollayacak.

Tiencou-6 adlı görevle uzay istasyonuna bir de ikmal seferi yapılması hedefleniyor, istasyona ayrı bir modül olarak eklenecek "Şüntien" adlı uzay teleskobunun da bu yıl içinde fırlatılması bekleniyor.

Ay ve Mars keşif araçları

CASC, 2023'te Ay keşif görevinin yeni aşamasında kullanacağı keşif araçlarının geliştirilmesi için çalışacak.

Ülke, 2024'te kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere Çang'ı 6, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Çang'ı 7 ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere Çang'ı 8 keşif araçlarını yollamayı planlıyor.

Ayrıca Mars keşif görevi Tienvın-1'in ardılı olacak Tienvın-2 görevi için de keşif araçları geliştirilmeye başlanacak.

Uydular

CASC, Çin'in ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e alternatif olarak geliştirdiği BeiDou Uydu Konumlama Sistemi için kurduğu ağı desteklemek üzere 3 BeiDou-3 uydusu daha fırlatmayı planlarken yeni nesil BeiDou-4 ağını kurmak için de çalışmalara girişecek.

Ülkenin giderek büyüyen yer gözlem ve keşif uyduları ağları Yaogan ve Gaofın ile bilimsel deneyler ve detaylı gözlem için tasarladığı Şiyan, Çuangşin ve Şicien test uydularını destekleyecek yeni fırlatışlar yapacağı öngörülüyor.

Ayrıca Çin-Fransız ortaklığıyla geliştirilen, "Einstein" adı verilen Değişken Uzay Nesneleri İzleme (SVOM) uydusunun da ekimde uzaya fırlatılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
Bakan Varank: Birilerinin söylediğinin aksine ülkemiz, katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
Bakan Kurum'dan Roman vatandaşlara yönelik sosyal konut projesine ilişkin açıklama
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı

Benzer haberler

Çin 2023'te uzaya 60'tan fazla fırlatış planlıyor

Çin 2023'te uzaya 60'tan fazla fırlatış planlıyor

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Afrika ülkelerine "Çin" uyarısı

Çin, Bahar Bayramı'nda internette Kovid-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek

Çinli şirket Sinopharm'ın mRNA aşısı klinik denemeler için onay aldı

Çinli şirket Sinopharm'ın mRNA aşısı klinik denemeler için onay aldı
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde Kovid-19 vakalarının artması bekleniyor

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde Kovid-19 vakalarının artması bekleniyor
Çin, azalan ve yaşlanan nüfus gerçeğiyle yüzleşiyor

Çin, azalan ve yaşlanan nüfus gerçeğiyle yüzleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet