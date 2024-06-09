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Teknoloji

BUÜ'lü akademisyenin yürüttüğü DNA'yı koruyacak projeye TÜBİTAK desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Aybastıer'ın yürütücülüğünü yaptığı DNA'yı koruyacak proje TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Cem Şan  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
BUÜ'lü akademisyenin yürüttüğü DNA'yı koruyacak projeye TÜBİTAK desteği

Bursa

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 3501 Projeleri'nin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı.

BUÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Önder Aybastıer'in yürütücülüğünü yapacağı "Pitaya (Hylocereus costaricensis) Kabuğu Özütü Yüklü Lipozom İlaveli Onarıcı Dudak Balmı Formülasyonu Geliştirilmesi, Dudak Balmının DNA'yı Oksidatif Hasara Karşı Koruma Etkisi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması" başlıklı proje destek almayı başardı.

Proje hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. Önder Aybastıer, Türkiye'de son yıllarda yetiştirilmeye başlayan ejder meyvesinin (pitaya) kabuğunun kurutulup öğütüldükten sonra özel yöntemlerle içindeki etken maddelerinin alınacağını ifade etti.

Elde edilecek ekstraktın lipozomlara yükleneceğini bildiren Aybastıer, şu bilgileri verdi:

"Sonrasında doğal yağların belli oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanan dudak balmı içine ilave edilecek. Proje çalışmasıyla hem atık bir malzeme değerlendirilecek hem de tamamına yakını ithal olan dudak balmlarına yerli ve doğal bir alternatif geliştirilmiş olacak. İki farklı formülasyonla hazırlanan dudak balmlarını kullanacak gönüllülerle yapılan anket sonucu en beğenilen formülasyon belirlenecek. Bu formülasyonun deri hücreleri üzerinde sitotoksik ve yara iyileştirme etkisi ayrıca DNA'yı oksidatif hasardan koruma etkisi belirlenecek."

Aybastıer, projede yardımcı araştırmacı olarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Doç. Dr. Sedef Erdal, yüksek lisans bursiyeri olarak BUÜ Kimya Bölümü'nden Açelya Aklan, doktora bursiyeri olarak Biyoloji Bölümü'nden Gonca Tuna ile Kimya Bölümü'nden bir lisans bursiyerinin görev alacağını sözlerine ekledi.

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