BTK yarışmayla 'siber yetenekleri' keşfedecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu tarafından düzenlenen "Siber Yıldız" yarışmasıyla Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı açığını kapatacak yetenekli gençlerin keşfi amaçlanıyor.

ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) düzenlenen "Siber Yıldız" yarışmasıyla, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı açığını kapatacak yetenekli gençlerin keşfedilmesi hedefleniyor.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye 25 milyon siber saldırıyla dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra en çok siber saldırıya uğrayan 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Siber Kapasite Artırımı Programı çerçevesinde BTK tarafından düzenlenen "Siber Yıldız" yarışması, bu tür saldırılara karşı siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak amacıyla yetenekli kişileri keşfetmek amacıyla yapılıyor.

Yarışma, siber güvenlik alanında teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerdeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve uzman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Sektörde çalışacak yetenekteki katılımcıların bir kısmı BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM), bir kısmı da kamudaki siber güvenlik alanlarına yönlendirilerek istihdam ediliyor. Ayrıca yarışmanın kazananlarına eğitim imkanı da sunuluyor.

Başvuru ve katılım koşulları

Her yaş grubundan başvurunun kabul edileceği yarışmaya, "www.siberyildiz.com" adresinden 1 Şubat'a kadar başvuru ve kayıt yapılabilecek.

Bilgi ve yeteneklerin ölçüldüğü yarışmaya katılmak için mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmıyor. Yarışmacılar, bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla 4 kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışmada bulunabilecekler.

Dünyanın dört bir yanından başvuruların kabul edildiği online yarışma, 1 Şubat saat 23.00 itibarıyla başlayacak ve 24 saat sürecek.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun