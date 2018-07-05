Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Sayan, "Hedefimiz, mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla teknolojiyle dünyada 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak." dedi.

İSTANBUL

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen, "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe'nin katılımıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Törende konuşan Sayan, ödüllerin Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'de bilişim alanındaki kazanımlarını ortaya çıkardığını söyledi.

Ödül verilen kategorilerin büyüyen ve gelişen her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de önemli olduğunun altını çizen Sayan, kendilerinin de bu alanlardaki girişimcilerin yanlarında ve destekçileri olduklarını aktardı.

Ar-Ge'nin, yeni fikirlerin, sektör için önemli olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla teknolojiyle dünyada 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak, gerek siber güvenlik gerek iletişim teknolojileri, gerekse bilişim sektöründe yerlilik ve millilik oranını arttırmak. Değişen ve gelişen dünyada duramayız, duraklayamayız. Bilişim ve teknoloji sektörlerine yaptığımız yatırımları sür'atle devam ettirmek durumundayız. Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomilerinin büyümesinin yaklaşık 10 katı.

Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama yüzde 3,5-4 arasında seyrederken, bilişim sektörü özelinde yaklaşık 10 katı gelişme var. Biz de teknolojiye, dijital dönüşüme ve insan kaynağına yapılacak yatırımları önemsiyoruz. Bu kapsamda kurum olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümünü en hızlı şekilde sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalar yürütüyoruz."

"Sektörümüz ortalama yılda yüzde 15 büyüyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün TL bazında ortalama yılda yüzde 15 büyüdüğünü söyledi.

Büyüme hızını, istihdamı, yerlilik oranını arttırmak için çalıştıklarını dile getiren Zerey, Bakanlığın BTK ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında yerli ürün ve özellikle yerli yazılımın artması ve yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu aktardı.

Bakanlık kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Zerey, "Hedefimiz 5G ortamına geçtiğimizde, 5G altyapısının ticari kullanımında yerli ürünleri kullanmak." diye konuştu.

BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, araştırmanın sektör için önemine işaret ederek, araştırmanın özellikle yurt dışı firmalarının şirket satın alma kararlarında iyi bir referans olduğu yorumunda bulundu.

Göçe, "Bilişim 500 Araştırması'nın Anadolu'nun tamamına yayılabilmesi için geçen yıl hayata geçirdiğimiz "PLUS" konsepti de, bir ilk olarak, BT sektörünün Türkiye'nin bütünündeki potansiyelini ortaya koydu. Bu yıl da Anadolu'daki şirketlerimizi unutmadık. PLUS Kategorisi ile iller bazında da sıralama yaptık ve farklı başlıklarda kıyas imkanı, Türkiye’nin bir bütün olarak BT başlığındaki değerini, il bazında ortaya çıkarttı." ifadelerini kullandı.

"500 şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı"

Toplantıda verilen bilgiye göre, 500 şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Araştırma kapsamında bilgi veren şirketlerin yüzde 69'unun gelirleri bir önceki yıla göre artarken, 500 sıralamasına giren şirketlerin toplam geliri, 2016 yılına göre yüzde 20 büyüdü.

Bu yıl 73 şirketin ilk defa sıralamaya girdiği araştırmada en yüksek büyüme oranı yüzde 458 olarak gerçekleşti. Aralarında e-fatura ve e-arşiv, güvenlik donanımları, kesintisiz güç kaynağı ürünleri, coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni kategorilerin de yer aldığı ve özel ödüllerle beraber toplam 80 ödülün sahiplerini bulduğu törende, 21 donanım, 12 hizmet ve 18 yazılım kategorisinde, 10 adet de PLUS kategorisinde ödül verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri kapsamında "35. Yıl Emek Ödülleri" ve "BThaber Özel Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Törende "Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri" kategori başlığı altında "Ar-Ge Yatırımı Kategorisi"nde Logo Yazılım, "Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M Kategorisi"nde Arvento ödüle layık görüldü.

"Donanım İhracatı Kategorisi"nde Atos Bilişim, "Hizmet İhracatı Kategorisi"nde NETAŞ, "Yazılım İhracatı Kategorisi"nde de Ekin Teknoloji ödül aldı.

"Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi"nde Karel Elektronik, "Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategorisi"nde Logo Yazılım ve "Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi"nde de Softtech ödül alan diğer firmalar oldular.

Gecede ödül verilen kategoriler, alanları ve şirketler ise şöyle:

DONANIM ALT KATEGORİLERİ SUNUCU PENTA TEKNOLOJİ AĞ DONANIMI NETAŞ OT/VT DONANIMI İSBAK BASKI SİSTEMLERİ XEROX POS SİSTEMLERİ TRADESOFT MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEM PENTA TEKNOLOJİ GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ TEKNOSA SİSTEM ENTEGRATÖRÜ GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ SİSTEM 9 MEDYA DAĞITICI MOBİL TELEFON KVK TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI TÜRK PRYSMIAN KABLO VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI PENTA TEKNOLOJİ SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI NETAŞ ÇEŞİTLİ DONANIM NCR TÜKETİM MALZEMELERİ PENTA TEKNOLOJİ GÜVENLİK DONANIMI SENSORMATIC KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İNFORM ELEKTRONİK TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR PENTA TEKNOLOJİ TELEKOM ŞİRKETİ DONANIM CORNING OPTİK İLETİŞİM SİSTEM ENTEGRATÖRÜ DONANIM NETAŞ DAĞITICI DONANIM KVK TEKNOLOJİ ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - DONANIM ATOS BİLİŞİM HİZMET ALT KATEGORİLERİ DANIŞMANLIK STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KURALKAN BİLİŞİM (SENTİM) ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ TURKCELL GLOBAL BİLGİ KURULUM BAKIM DESTEK HİZMETLERİ KOÇSİSTEM İNTERNET HİZMETİ TÜRK TELEKOM KATMA DEĞERLİ MOBİL VE İNTERNET HİZMETLERİ MULTİNET UP ALTERNATİF OPERATÖR HİZMETİ MILLENICOM BARINDIRMA YÖNETİM BULUT HİZMETİ KOÇSİSTEM DİĞER DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ ATLAS YAZILIM SİSTEM ENTEGRATÖRÜ HİZMET KOÇSİSTEM DAĞITICI HİZMET MOBİMARK İLETİŞİM ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - HİZMET SAP TÜRKİYE YAZILIM ALT KATEGORİLERİ GÜVENLİK YAZILIMI EXCLUSIVE NETWORKS DOKÜMAN/ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KODA BİLİŞİM CRM YAZILIMI SAP TÜRKİYE ERP YAZILIMI LOGO YAZILIM MOBİL UYGULAMALAR İSBAK İŞ UYGULAMALARI İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANALLAŞTIRMA KOÇSİSTEM SEKTÖREL YAZILIM HAVELSAN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ SEKTÖREL YAZILIM INTERTECH VERİ AMBARI/İŞ ZEKASI YAZILIMI ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NETCAD E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV UYGULAMALARI LOGO YAZILIM SİSTEM ENTEGRATÖRÜ İŞLETİM SİSTEMİ KURALKAN BİLİŞİM (SENTİM) TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ÇEŞİTLİ İŞ UYGULAMARI VBT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ MOBİL UYGULAMALAR ARVENTO SİSTEM ENTEGRATÖRÜ YAZILIM İSBAK DAĞITICI YAZILIM PENTA TEKNOLOJİ ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - YAZILIM SAP TÜRKİYE BİLİŞİM 500 PLUS 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER ATACEL 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN BİLİŞİM ŞİRKETLERİ ESTE BİLİŞİM SİSTEM ENTEGRATÖRÜ IOT VE M2M KATEGORİSİ NETAŞ SON YILDA EN FAZLA BÜYÜYEN BİLİŞİM ŞİRKETİ KOMTERA TEKNOLOJİ SON 3 YILDA EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN BİLİŞİM ŞİR-KETİ TÜRKSAT İZMİR ŞİRKETLERİ TEST TÜM ELEKTRONİK KOCAELİ ŞİRKETLERİ LOGO YAZILIM BURSA ŞİRKETLERİ TÜRK PRYSMIAN KABLO ANTALYA ŞİRKETLERİ ALMERA BİLİŞİM KAYSERİ ŞİRKETLERİ HES KABLO TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ AR-GE YATIRIMI LOGO YAZILIM TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ IOT VE M2M ARVENTO DONANIM İHRACATI ATOS BİLİŞİM HİZMET İHRACATI NETAŞ YAZILIM İHRACATI EKİN TEKNOLOJİ TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KAREL ELEKTRONİK TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMET LOGO YAZILIM TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM SOFTTECH

Muhabir: Eda Fatma Topçu