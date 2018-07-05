BTK Başkanı Sayan: Hedefimiz 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Sayan, "Hedefimiz, mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla teknolojiyle dünyada 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak." dedi.

anasayfa > bilim teknoloji 05.07.2018

BTK Başkanı Sayan: Hedefimiz 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak

İSTANBUL

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen, "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe'nin katılımıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Törende konuşan Sayan, ödüllerin Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'de bilişim alanındaki kazanımlarını ortaya çıkardığını söyledi.

Ödül verilen kategorilerin büyüyen ve gelişen her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de önemli olduğunun altını çizen Sayan, kendilerinin de bu alanlardaki girişimcilerin yanlarında ve destekçileri olduklarını aktardı.

Ar-Ge'nin, yeni fikirlerin, sektör için önemli olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla teknolojiyle dünyada 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak, gerek siber güvenlik gerek iletişim teknolojileri, gerekse bilişim sektöründe yerlilik ve millilik oranını arttırmak. Değişen ve gelişen dünyada duramayız, duraklayamayız. Bilişim ve teknoloji sektörlerine yaptığımız yatırımları sür'atle devam ettirmek durumundayız. Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomilerinin büyümesinin yaklaşık 10 katı.

Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama yüzde 3,5-4 arasında seyrederken, bilişim sektörü özelinde yaklaşık 10 katı gelişme var. Biz de teknolojiye, dijital dönüşüme ve insan kaynağına yapılacak yatırımları önemsiyoruz. Bu kapsamda kurum olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümünü en hızlı şekilde sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalar yürütüyoruz."

"Sektörümüz ortalama yılda yüzde 15 büyüyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün TL bazında ortalama yılda yüzde 15 büyüdüğünü söyledi.

Büyüme hızını, istihdamı, yerlilik oranını arttırmak için çalıştıklarını dile getiren Zerey, Bakanlığın BTK ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında yerli ürün ve özellikle yerli yazılımın artması ve yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu aktardı.

Bakanlık kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Zerey, "Hedefimiz 5G ortamına geçtiğimizde, 5G altyapısının ticari kullanımında yerli ürünleri kullanmak." diye konuştu.

BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, araştırmanın sektör için önemine işaret ederek, araştırmanın özellikle yurt dışı firmalarının şirket satın alma kararlarında iyi bir referans olduğu yorumunda bulundu.

Göçe, "Bilişim 500 Araştırması'nın Anadolu'nun tamamına yayılabilmesi için geçen yıl hayata geçirdiğimiz "PLUS" konsepti de, bir ilk olarak, BT sektörünün Türkiye'nin bütünündeki potansiyelini ortaya koydu. Bu yıl da Anadolu'daki şirketlerimizi unutmadık. PLUS Kategorisi ile iller bazında da sıralama yaptık ve farklı başlıklarda kıyas imkanı, Türkiye’nin bir bütün olarak BT başlığındaki değerini, il bazında ortaya çıkarttı." ifadelerini kullandı.

"500 şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı"

Toplantıda verilen bilgiye göre, 500 şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Araştırma kapsamında bilgi veren şirketlerin yüzde 69'unun gelirleri bir önceki yıla göre artarken, 500 sıralamasına giren şirketlerin toplam geliri, 2016 yılına göre yüzde 20 büyüdü.

Bu yıl 73 şirketin ilk defa sıralamaya girdiği araştırmada en yüksek büyüme oranı yüzde 458 olarak gerçekleşti. Aralarında e-fatura ve e-arşiv, güvenlik donanımları, kesintisiz güç kaynağı ürünleri, coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni kategorilerin de yer aldığı ve özel ödüllerle beraber toplam 80 ödülün sahiplerini bulduğu törende, 21 donanım, 12 hizmet ve 18 yazılım kategorisinde, 10 adet de PLUS kategorisinde ödül verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri kapsamında "35. Yıl Emek Ödülleri" ve "BThaber Özel Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Törende "Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri" kategori başlığı altında "Ar-Ge Yatırımı Kategorisi"nde Logo Yazılım, "Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M Kategorisi"nde Arvento ödüle layık görüldü.

"Donanım İhracatı Kategorisi"nde Atos Bilişim, "Hizmet İhracatı Kategorisi"nde NETAŞ, "Yazılım İhracatı Kategorisi"nde de Ekin Teknoloji ödül aldı.

"Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi"nde Karel Elektronik, "Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategorisi"nde Logo Yazılım ve "Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi"nde de Softtech ödül alan diğer firmalar oldular.

Gecede ödül verilen kategoriler, alanları ve şirketler ise şöyle:

DONANIM ALT KATEGORİLERİ
SUNUCU PENTA TEKNOLOJİ
AĞ DONANIMI NETAŞ
OT/VT DONANIMI İSBAK
BASKI SİSTEMLERİ XEROX
POS SİSTEMLERİ TRADESOFT
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEM PENTA TEKNOLOJİ
GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ TEKNOSA
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ SİSTEM 9 MEDYA
DAĞITICI MOBİL TELEFON KVK TEKNOLOJİ
TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI TÜRK PRYSMIAN KABLO
VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI PENTA TEKNOLOJİ
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VERİ YEDEKLEME
VE DEPOLAMA DONANIMINETAŞ
ÇEŞİTLİ DONANIM NCR
TÜKETİM MALZEMELERİ PENTA TEKNOLOJİ
GÜVENLİK DONANIMI SENSORMATIC
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İNFORM ELEKTRONİK
TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR PENTA TEKNOLOJİ
TELEKOM ŞİRKETİ DONANIM CORNING OPTİK İLETİŞİM
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ DONANIM NETAŞ
DAĞITICI DONANIM KVK TEKNOLOJİ
ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - DONANIM ATOS BİLİŞİM
HİZMET ALT KATEGORİLERİ
DANIŞMANLIK STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİM KURALKAN BİLİŞİM (SENTİM)
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ TURKCELL GLOBAL BİLGİ
KURULUM BAKIM DESTEK HİZMETLERİ KOÇSİSTEM
İNTERNET HİZMETİ TÜRK TELEKOM
KATMA DEĞERLİ MOBİL VE İNTERNET HİZMETLERİ MULTİNET UP
ALTERNATİF OPERATÖR HİZMETİ MILLENICOM
BARINDIRMA YÖNETİM BULUT HİZMETİ KOÇSİSTEM
DİĞER DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ ATLAS YAZILIM
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ HİZMET KOÇSİSTEM
DAĞITICI HİZMET MOBİMARK İLETİŞİM
ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - HİZMET SAP TÜRKİYE
YAZILIM ALT KATEGORİLERİ
GÜVENLİK YAZILIMI EXCLUSIVE NETWORKS
DOKÜMAN/ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KODA BİLİŞİM
CRM YAZILIMI SAP TÜRKİYE
ERP YAZILIMI LOGO YAZILIM
MOBİL UYGULAMALAR İSBAK
İŞ UYGULAMALARI İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
SANALLAŞTIRMA KOÇSİSTEM
SEKTÖREL YAZILIM HAVELSAN
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ SEKTÖREL YAZILIM INTERTECH
VERİ AMBARI/İŞ ZEKASI YAZILIMI ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NETCAD
E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV UYGULAMALARI LOGO YAZILIM
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ İŞLETİM SİSTEMİ KURALKAN BİLİŞİM (SENTİM)
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ÇEŞİTLİ İŞ UYGULAMARI VBT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ MOBİL UYGULAMALAR ARVENTO
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ YAZILIM İSBAK
DAĞITICI YAZILIM PENTA TEKNOLOJİ
ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - YAZILIM SAP TÜRKİYE
BİLİŞİM 500 PLUS
3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER ATACEL
3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN BİLİŞİM ŞİRKETLERİ ESTE BİLİŞİM
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ IOT VE M2M KATEGORİSİNETAŞ
SON YILDA EN FAZLA BÜYÜYEN BİLİŞİM ŞİRKETİ KOMTERA TEKNOLOJİ
SON 3 YILDA EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN BİLİŞİM ŞİR-KETİ TÜRKSAT
İZMİR ŞİRKETLERİ TEST TÜM ELEKTRONİK
KOCAELİ ŞİRKETLERİ LOGO YAZILIM
BURSA ŞİRKETLERİ TÜRK PRYSMIAN KABLO
ANTALYA ŞİRKETLERİ ALMERA BİLİŞİM
KAYSERİ ŞİRKETLERİ HES KABLO
TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ
AR-GE YATIRIMI LOGO YAZILIM
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ IOT VE M2M ARVENTO
DONANIM İHRACATI ATOS BİLİŞİM
HİZMET İHRACATI NETAŞ
YAZILIM İHRACATI EKİN TEKNOLOJİ
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KAREL ELEKTRONİK
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMET LOGO YAZILIM
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM SOFTTECH

Muhabir: Eda Fatma Topçu

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