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Boğaziçili mühendislerden yerli ve akıllı otomasyon sistemi

Boğaziçili mühendisler geliştirdikleri akıllı otomasyon sistemi olarak da tanımlanan konveyör sistemi ile TEKNOFEST'te projelerini sergiliyor.

Kübra Kara   | 18.09.2019
Boğaziçili mühendislerden yerli ve akıllı otomasyon sistemi

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun Alican Acar ve Çelikhan Özkan kendilerinin tasarlayıp ürettikleri yerli konveyör taşıma sistemi ile TEKNOFEST'te projelerini sergiliyor. İki kişilik ekip, Dynosort adını verdikleri makineyi 10 ayda tamamladı.

Projeyi iki kişi yürüten ekipten makine mühendisi Alican Acar, "Buluşumuz akıllı bir konveyör sistemi. Mekanize tekerleklerden oluşan bir tabla, buna konveyör bantlar bağlanıyor ve üzerindeki kolilerin QR kodları ya da barkodları yukarıdaki kamera ile görüntü işleme teknikleriyle sınıfını ve pozisyon bilgisini anbean alıyoruz. Bunun üzerine kolileri gönderilmesi gereken istasyonlara kendi akıllı tekerlek tasarımımızla çok dar alanda maksimum parsel kontrolü amaçlayarak gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da da aynı sisteme benzer bir taşıyıcı olduğunu belirten Acar, "Ancak Almanların sisteminde tekerlek tipi farklı. Onların tekerlek tipi daha fazla alanı kontrol edebiliyor, ama daha fazla tekerlekle. Yani bizimki daha verimli oluyor. Ayrıca biz kamera kullandık, bu sayede maliyeti düşürebiliyoruz ve çok daha akıllı bir sistem haline geliyor." şeklinde konuştu.

Fabrika ya da havaalanlarında kullanılabilecek

Makine mühendisi Çelikhan Özkan ise projenin teknik detayları hakkında bilgi verdi. Özkan, "Bizim özel tasarım tekerleklerimizi kullanarak tek eksende onu ileri veya geri döndürerek üzerinde eni 1 metre boyu 1.2 metre bir alana 4 adet orta ebat koli sığabiliyor ve bunları her yöne hareket ettirebiliyoruz. Baştan sona mekanik tasarımı, elektronik tasarımı ve yazılımını biz yaptık." dedi.

Tasarlayıp geliştirdikleri ürünün nerelerde kullanılabileceğini anlatan Özkan, şunları söyledi:

"Bu proje akıllı depo sistemine ihtiyacı olan her dağıtım merkezinde veya havaalanlarında kullanılabilecek. Çünkü biz bütün kolilere en üst düzey kontrolü sağlıyoruz. Kamera görüntü işleme sayesinde onların nerede ve hangi oryantasyonda olduklarını öğrenebiliyoruz. Onların hangi tip koli olduğunu öğrenebiliyoruz. Bu tarz konveyör sistemi olan fabrika veya dağıtım merkezlerinde kullanılabilecek bir proje. Bunu biz daha endüstri 4.0'a uygun olan depolara yerleştirmeyi düşünüyoruz. Depoların düzenini çok daha esnek hale getirebileceğiz."

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