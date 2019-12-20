Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,479.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Boeing'in Starliner mekiğinin fırlatma testi başarısız oldu

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiği, ilk fırlatma testinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşemedi.

Emre Aytekin   | 20.12.2019
Boeing'in Starliner mekiğinin fırlatma testi başarısız oldu

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) açıklamasına göre, Starliner mekiği, Cape Caneveral Üssü'nden uzaya fırlatıldıktan sonra, Dünya yörüngesine, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) hareket etmesini sağlayacak şekilde konumlanamadı.

Boeing'in ortağı olduğu United Launch Alliance şirketi tarafından tasarlanan Atlas 5 roketiyle yapılan fırlatış sorunsuz geçerken, Boeing, roketin yola çıkmasından yarım saat sonra yaptığı açıklamada, "mekiğin yörüngeye yerleşiminin normal olmadığını" bildirdi.

Yetkililer mekiğin halen yörüngede olduğunu ve uçuş kontrolörlerinin farklı seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ulaşması planlanan Starliner'ın akıbeti belirsiz görünüyor.

Mekikte UUİ'de görev yapan 6 astronot için Noel hediyelerinin yanı sıra yüzlerce ağaç tohumu, Boeing'in kurucusu William Boeing'in uçuş seyahat kimliği ve "Rosie" adı verilen cansız manken bulunuyordu.

SpaceX'in insansız seferi başarılı olmuştu

NASA'nın UUİ'ye özel şirketlerin ürettiği mekikler aracılığıyla astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında, SpaceX firması "Dragon Crew", Boeing ise "Starliner" personel taşıyıcı mekiklerinin testlerini gerçekleştiriyordu.

SpaceX'in Dragon Crew mekiği ilk insansız seferinde 2 Mart'ta uzaya fırlatılmış, 3 Mart'ta UUİ'ye ulaşmıştı. Mekik, 8 Mart'ta Dünya'ya geri dönmüştü. Firma insansız uçuş testinin başarılı olmasının ardından yeni yılda mekiğin insanlı uçuş testini yapmayı planlıyor.

Halen UUİ'ye ikmal malzemeleri SpaceX üretimi Dragon kargo mekiği ile nakledilirken, istasyonda görevli mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Boeing'in Starliner mekiğinin fırlatma testi başarısız oldu

Boeing'in Starliner mekiğinin fırlatma testi başarısız oldu

Boeing'den 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı

NASA Ay görevinde kullanılacak roket platformunu görücüye çıkardı

SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo

SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo