Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,565.50
BTC/USDT
66,258.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Boeing'in Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü yine ertelendi

Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü ikinci kez ertelendi ve dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi.

Irmak Akcan  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Boeing'in Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü yine ertelendi

Ankara

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihinin yine ertelendiği bildirildi.

Starliner ekibi Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mekiğin itiş takımlarını ve kapak operasyonlarını test etmesinin yanı sıra acil durumlarda kullanılacak kapsülü hazırlamak için tatbikatlar yapacağı kaydedildi.

Ayrıca ekibin Dünya'ya dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi. Konuya ilişkin detayların NASA ve Boeing yetkilileri tarafından 18 Haziran'da düzenlenecek basın toplantısında verileceği aktarıldı.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO Tiger Meet Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İslahiye'de afetzedeler Kurban Bayramı'na yeni evlerinde girecek
Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Voyager 1 uzay aracı, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel faaliyetlerine döndü

Voyager 1 uzay aracı, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel faaliyetlerine döndü

Boeing'in Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü yine ertelendi

NASA: Astronotların tehlikede olduğunu düşündüren ses, eğitim simülasyonuna ait

Boeing'in uzaya fırlatılan Starliner mekiğinde 3 helyum sızıntısı tespit edildi

Boeing'in uzaya fırlatılan Starliner mekiğinde 3 helyum sızıntısı tespit edildi
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı

Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı
Boeing'in Starliner mekiğiyle yapılacak ilk astronotlu uçuş denemesi ikinci kez ertelendi

Boeing'in Starliner mekiğiyle yapılacak ilk astronotlu uçuş denemesi ikinci kez ertelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet