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Bilim Teknoloji

Bitcoin’i gelecekte ne bekliyor?

Değeri rekor seviyelere ulaşarak finans dünyasının ana gündem maddelerinden biri haline Bitcoin'in geleceğini masaya yatırdık.

Halil İbrahim Ciğer   | 09.01.2021
Bitcoin’i gelecekte ne bekliyor?

Ankara

Dijital para birimi Bitcoin'in son haftalarda çok hızlı değer kazanması ekonomi çevrelerinde ilgi uyandırıyor.

“Blockchain” (blok zincir) teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan Bitcoin, 2009'dan beri kripto para piyasalarında işlem görüyor. 

2008 yılında Satoshi Nakamoto müstear ismini kullanan bir kullanıcı tarafından piyasaya sürülen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı. 

2020'nin Mart ayında 4 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, yeni yılın ilk günlerindeyse 40 bin dolar sınırını aşmış bulunuyor.   

Kullanım alanları artmış olsa da Bitcoin henüz tüm finansal otoriteler tarafından onay almış değil.  

Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin  önümüzdeki günlerde de gündemin en önemli maddeleri arasında yer alması bekleniyor. 

AA, Bitcoin hakkında merak edilenleri cevaplandırdığı çalışmasında Bitcoin'in geleceğini de masaya yatırdı. 

Çalışmada konunun uzmanları Bitcoin'i son gelişmelerin ışığında ele alıyor. 

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