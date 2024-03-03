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Teknoloji, Yapay zeka

Bilişim Vadisi'nde süt ve besi hayvancılığı için yapay zeka destekli ürünler geliştiriliyor

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım firması, süt ve besi hayvancılığı sektöründe verim artışının sağlanmasına yönelik yapay zeka destekli ürünler geliştiriyor.

Cem Ali Kuş  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Bilişim Vadisi'nde süt ve besi hayvancılığı için yapay zeka destekli ürünler geliştiriliyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan faydalanan Cowealthy Teknoloji, 2021 yılında faaliyete başladı.

Bilişim Vadisi'nde 1000 metrekare alanda kurulu firmanın geliştirdiği ürünler, çiftlik hayvanlarının bireysel verilerinin yapay zekayla işlenmesiyle verimlilik artışına yönelik çözümler sunuyor.

Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu birçok ilde kullanılan ürünlerini bu yıl içerisinde ABD ve Avrupa'ya göndermeye hazırlanan firma, yıl sonuna kadar 3 bin teknolojik ürün üreterek 2 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.

"Geliştirdiğimiz teknolojik ürünler çiftçilere verimlilik konusunda katkı sağlıyor"

Firmanın kurucu ortağı Melih Ertürk, AA muhabirine, süt çiftlikleri için yapay zeka destekli ürünler ürettiklerini, bunların arasında "sürü yönetim programı"nın, hayvanların takibinin yapıldığı küpelerin, sağımhanelerde kullanılan "süt ölçerler"in ve cihazların bulunduğunu söyledi.

Hayvanlara takılan küpelerden toplanan verilerin sürü yönetim programında yapay zekayla işlendiğini anlatan Ertürk, hayvanların sağlığıyla ilgili üreticilere bilgi sağlandığını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda onlara çözüm önerileri sunulduğunu kaydetti.

Ertürk, geliştirdikleri teknolojik ürünlerin çiftçilere verimlilik konusunda katkı sağladığına işaret ederek, hayvanların sıcaklık stresini azaltarak üretim miktarının artırılmasına yönelik soğutma ekipmanları da yaptıklarını dile getirdi.

Yapay zeka destekli ürünlerle üreticilerin, hayvan hasta olmadan önce uyarıldığını belirten Ertürk, "Hayvanın doğru zamanda tohumlanması sağlanıyor. Hava durumundan kaynaklı sıcaklık stresinde de çatı altı fanlar çalıştırılıyor ve üretim maksimize ediliyor." dedi.

Ertürk, Türkiye'de küçük, orta ölçekli ve büyük çiftliklerin, çalışma alanlarında bulunduğunu vurgulayarak, dış pazarlara da açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan faydalanan 12 firmadan biri olduklarını aktaran Ertürk, "Bilişim Vadisi, ticari atılım yapmak isteyen startuplara (Teknolojik imkanları kullanan ve kapsamlı AR-GE çalışmaları ile fikir, ürün ya da hizmet geliştiren girişim) köprü vazifesi görüyor. Fikirlerini bir ürüne dönüştürmek, o ürünü ticari bir ürün olarak pazarda ihracata dönüştürmek isteyen firmaların buluştuğu bir ekosistem." ifadelerini kullandı.

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