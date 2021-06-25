Bilişim Vadisi'nde 'İtalyan Tasarım Günleri' başlıyor
Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, 29 Haziran - 8 Temmuz tarihlerinde web tabanlı seminerler halinde gerçekleştirilecek İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapacak.
Ankara
Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin tanıtımı nedeniyle toplantı düzenlendi. Toplantıya Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Bilişim Vadisi Tasarım Kümesi Direktörü Pınar Sipahi, Bilişim Vadisi Kamusal Sanat Koordinatörü Luca Molinari katıldı.
Toplantıdta; Prof. Dr. Mesut Güner, Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, Arzu Kaprol, Fırat Neziroğlu, Koray Malhan ve Hülya Öz gibi iş, sanat ve akademi dünyasından önemli isimler de yer aldı. Bilişim Vadisi tasarım firmalarından Ortem, Aircar, Erkba ve Octopus da toplantıda hazır bulundu.
İbrahimcioğlu, burada yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 yılında yayımladığı Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'nda uluslararası bir tasarım vadisi kurulması projesinin bulunduğunu belirterek "Bilişim Vadisi olarak bu proje kapsamında zanaatla özdeşleşen, teknolojinin aslında sanatla bütünleşebileceği yeni bir tasarım merkezini kuruyoruz." dedi.
"Geleceği oluşturabilir"
İtalya İstanbul Başkonsolosu Sgarbi de Tasarım Günleri kapsamında İtalyan ve Türk firmalarının karşılıklı tanışıp anlaşabileceğini belirterek "İtalya ve Türkiye geleceği oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Bilişim Vadisi Kamusal Sanat Koordinatörü Prof. Molinari ise etkinliğin profesyonellerle sanatçıların bir araya gelebilecekleri yeni bir platform olduğunu vurguladı.
Tanıtımda söz alan Avrupa Tasarım Enstitüsü Başkanı Prof. Tosi, yıllardır devam eden Tasarım Günleri'nin kültürlerarası alışverişte çok önemli yeri olduğuna işaret etti.
Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi Direktörü Prof. Sipahi de merkezin, marka ve tasarım çalışmaları yapanlara destek olduğunu vurgulayarak "Bizim amacımız disiplinler arası birlik oluşturmak ve bu birliğin teknolojiye bir kaynak oluşturması." ifadesini kullandı.
Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol ise Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi'nde modayla teknolojiyi bir araya getirdiklerini söyledi.
Tasarım Günleri'nde neler var?
Tasarımın ifade edildiği her alanda Türkiye ve İtalya arasındaki etkileşimi artırmayı ve iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlayan İtalyan Tasarım Günleri,"Made in Italy için Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar" temasıyla gerçekleştirilecek.
Etkinlikte Luca Molinari ve Pınar Sipahi'nin küratörlüğünde tanınmış Türk ve İtalyan konuşmacılar, "Mimari tasarım", "Endüstriyel tasarım", "Kamusal sanat" ve "Giyilebilir teknolojiler" başlıklarında düzenlenen panellerde konuşacak.
Bilişim Vadisi'nde kurulacak stüdyodan canlı yayınlanacak etkinliğe moderatörler, Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rıhtımı ve İtalyan Kültür Merkezi gibi mekanlardan çevrim içi katılacak.
Etkinlik; Koç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, İstanbul Bilgi üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji ve Avrupa Tasarım enstitülerinden öğrencilerin katılacağı "Geleceğin Şehirleri ve Geleceğin Mobilitesi" başlıklı atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.
İtalyan Kültür Merkezince Milano Tasarım Filmleri Festivali'nin (MDFF) organize ettiği kısa ve uzun metrajlı film gösterimlerinin yapılacağı etkinlikte, İtalyan tasarım ustalarıyla gerçekleştirilecek toplantılar ile MDFF Küratörü Silvia Robertazzi ve mimar Carlo Gandolfi'nin katılacağı web tabanlı seminer düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.