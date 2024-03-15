Dolar
32.21
Euro
35.12
Altın
2,166.26
ETH/USDT
3,712.00
BTC/USDT
67,943.00
BIST 100
8,879.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir 100. Yıl Kültür Merkezi’nin açılışında konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘’Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi İmza Töreni'’nde konuşuyor
logo
Teknoloji

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA Teknoloji Masasının konuğu

Göksel Yıldırım  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA Teknoloji Masasının konuğu

Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Köpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadın 315 bin lira tazminat kazandı
Prof. Dr. Adıgüzel: Yapay zekaya haber hazırlatırken, kötü sonuçların olabileceğinin de farkında olmamız gerekiyor
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Kafes-24" operasyonu kapsamında aranan ilçe belediye meclis üyesi yakalandı

Benzer haberler

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA Teknoloji Masasının konuğu

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA Teknoloji Masasının konuğu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet