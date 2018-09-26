'Bilim seyyahları' festivali yarın başlayacak

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek "Bilim Seyyahları" festivaline, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilim Seyyahları" festivali, yarın Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda başlayacak.

KAİHL'den yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimlere dair eğitim kurumlarında aldıkları teorik bilgileri anlamlandırıp gündelik yaşamla ilişkilendirebilmelerini ve yeni nesillerin İslam medeniyetinin bilim mirasına sağladığı katkılardan haberdar olmasını desteklemek amacıyla 2015 yılında "Bilim Seyyahları" projesi hazırlandı.

Proje, TÜBİTAK tarafından 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamına alınırken 2017 yılında uluslararası boyut kazandı. Proje, TİKA'nın iş birliği ile 2017 yılında önce Kosova, Karadağ ve Makedonya'da, daha sonra Uganda, Tanzanya ve Tunus'ta ve bu yıl ağustosta ise Zanzibar ve Gana'da gerçekleştirildi.

KAİHL öğrencileri tarafından yüzlerce deneyin gerçekleştirileceği festivalde geniş bir yelpazede hazırlanan çeşitli bilimsel etkinlikler ve deney gösterileri ile katılımcıların bilimsel farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor.

Festivalde, fizik atölyesi, kimya atölyesi, biyoloji atölyesi, matematik atölyesi, robot atölyesi, planetaryum, bilim tarihi atölyesi, deney gösterilerinin yanı sıra Türksat, Türk Hava Yolları, T3 Vakfı, Zemin İstanbul, TÜGVA İcathane stantlarıyla yer alacak.

Ayrıca Türkiye'de ilk defa düzenlenen Bilim İnsanları Canlandırma Atölyesi'nde Farabi, İbn Sina, Einstein'ın da aralarında bulunduğu 12 bilim insanı öğrenciler tarafından dönemin kıyafetleriyle canlandırılıp deneyler gerçekleştirecek.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale, Türkiye'nin birçok şehrinden binlerce öğrencinin katılması bekleniyor.

Muhabir: Mücahit Türetken