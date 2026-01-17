Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,298.70
BTC/USDT
95,163.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Erzurum TOKİ Konut Kura Çekim Töreni"nde konuşuyor.
logo
Teknoloji

Bilim insanları, 8 bin yıllık çömleklerde insanlığın en eski matematiksel düşünce örneklerini keşfetti

Yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait çömleklerin üzerindeki çiçek motiflerinin, insanlık tarihindeki en eski matematiksel düşünce örneklerini barındırdığı tespit edildi.

Zeynep Katre Oran  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Bilim insanları, 8 bin yıllık çömleklerde insanlığın en eski matematiksel düşünce örneklerini keşfetti

Ankara

İsrail'deki Hebrew Üniversitesinden araştırmacılar, Kuzey Mezopotamya'da Milattan Önce (MÖ) 6200-5500 dönemine ait Halaf kültüründen kalan 375 çömlek parçasını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çömleklerde yer alan çiçek motiflerinde 4, 8, 16, 32 ve 64 yapraktan oluşan desenlerin tekrarlandığını belirleyen bilim insanları, bu sayıların geometrik dizilim oluşturduğunu ve simetriye dayalı matematiksel düşünceyi yansıttığını tespit etti.

Araştırmacılar, sayıların, bir dairenin eşit parçalara bölünmesine dayanan ve her adımda iki katına çıkan düzenle oluşturulduğunu, bunun da bilinçli matematik anlayışına işaret ettiğini ortaya çıkardı.

Bilinen en eski yazılı matematiksel sistemlerin yaklaşık MÖ 3000'lere tarihlendiğini ve Sümerlerin 60 tabanlı sayı sistemini kullandığına dikkati çeken bilim insanları, Halaf kültüründe görülen sayı düzeninin ise ne bu sisteme ne de bilinen başka bir matematiksel yapıya uyduğunu belirtti.

Araştırmacılar, bulguların, matematiksel düşüncenin sanılandan çok daha erken bir dönemde, daha basit ama sistematik biçimde ortaya çıktığına işaret ettiğini bildirdi.

Çalışmanın detaylarına "Journal of World Prehistory" dergisinde yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
Uzman erbaşlar, TSK'nın teknik ve kritik alanlarında önemli görevler üstleniyor
Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Evde Bakım Yardımı"na ilişkin açıklama
İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bilim insanları, 8 bin yıllık çömleklerde insanlığın en eski matematiksel düşünce örneklerini keşfetti

Bilim insanları, 8 bin yıllık çömleklerde insanlığın en eski matematiksel düşünce örneklerini keşfetti

Fizik ve matematik aşığı Rengin, Teksas'a altın madalya için gidiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet