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Teknoloji

Beşinci deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen MELTEM-3 Projesi kapsamında beşinci P-72 deniz karakol uçağının teslimi gerçekleştirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 21.10.2022
Beşinci deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Ankara

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk sanayisinin yoğun katılımıyla süren MELTEM-3 Projesi'nde bu teslimatı takiben 2023'ün ilk yarısında son deniz karakol uçağının da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, mavi vatanda milli çıkarları korumak için savunma sanayisi olarak her zaman görev başında olduklarını bildirdi.

Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdiklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Beşincisini teslim ettiğimiz P-72 deniz karakol uçaklarımız mavi vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarından biri olacak. Bu kapsamda, 2023 yılı içinde deniz karakol uçaklarımıza ait görev sistemlerinin 3 yıl süreli lojistik destek hizmetini de başlatarak sistemlerin işletme ve idamesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza gerekli desteğin sağlanmasını da planlıyoruz. Yeni platformlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

Projede iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ile entegre lojistik destek aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

ASELSAN tarafından sistem/cihaz tedariki sağlanıyor.

Uçaklarda Milsoft tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunurken Deniz Karakol Yer İstasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.

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