Baykar Fen Lisesi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğini yetiştiriyor

Türkiye'nin özel program uygulayan ilk ve tek fen lisesi Baykar Fen Lisesi, lise çağındaki öğrencilerin bilişim, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında teorik bilgilerini üretime dönüştürmelerine imkan sağlayarak Türkiye'nin teknoloji alanındaki yetişmiş insan kaynağına katkı sunuyor.

Baykar Fen Lisesi Müdürü Vedat Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencilerin e-Okul sistemi üzerinden okula başvurabildiğini söyledi.

Özel yetenek sınavının 19 Temmuz saat 10.00'da gerçekleştirileceğini belirten Karabayır, sınavda 10 matematik, 10 fen bilimleri, 5 bilişim ve 5 havacılık sorusu olmak üzere toplam 30 sorunun yer alacağını bildirdi.

Geçen yıl okulun sınavına 1618 öğrencinin katıldığını aktaran Karabayır, bunlardan 72'sinin asil, 210'unun ise yedek listede yer aldığını ifade etti.

Karabayır, okulda halihazırda hazırlık, 9 ve 10'uncu sınıflarda toplam 226 öğrencinin eğitim gördüğünü ve öğrencilerin neredeyse tamamının yatılı olduğunu dile getirerek, kampüsün atölyesi, eğitim binası ve yurduyla öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlara sahip olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin önemli bölümünün Anadolu'nun farklı şehirlerinden geldiğini vurgulayan Karabayır, "Birçok öğrencimizi Anadolu'dan aldığımız için burada yurttaki imkanları, barınmaları ve beslenmeleri çok titizlikle yönetiliyor. Burada bütün ihtiyaçlarını gidermelerini arzuluyoruz." dedi.

Bu yıl yüzde 1'lik dilime yaklaşık 9 bin öğrencinin girdiğini belirten Karabayır, okulun tanıtım çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Sınavın İstanbul'da 2 merkez olmak üzere 25 ilde uygulanacağını aktaran Karabayır, geçen yıl okula yerleşen 72 öğrencinin 61'inin Anadolu'daki şehirlerden geldiğini belirtti.

Baykar Fen Lisesi'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin altyapısını oluşturan okullardan biri olduğunu ifade eden Vedat Karabayır, öğrencilerin iki aşamalı kabul sürecinden geçtiğini söyledi.

Okulda fen lisesi müfredatının yanı sıra bilişim ve havacılığa ilişkin derslerin de verildiğini anlatan Karabayır, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından itibaren bu dersleri görüyor. Daha yoğun bir programa tabiler. Haftalık 45 saatlik dersimiz var. Okul dersi bittikten sonra öğrencilerimiz gece 22.00'lere kadar, bazen sabahlara kadar atölyede bulunup çalışmalarını devam ettirebiliyorlar çünkü üretmek onların gayesi. Bu milletin öz değeri olan bu evlatlar inşallah çalışıp başarılı olup tekrar bu millete hizmet edecekler. Bütün gayemiz bu."

Karabayır, öğrencilerin Baykar mühendisleriyle birlikte üretim yaptığını anlatarak "Baykar’a gidiyorlar, Baykar'daki atölyelerde çalışma imkanı bulabiliyorlar. Elleri makineye dokunabiliyor. Buradan mezun oldukları takdirde neredeyse birçok üniversitede verilen bilgiye sahip şekilde mezun olmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelere dikkati çeken Karabayır, savunma sanayisindeki teknolojik gelişmelerin gençler üzerinde önemli bir motivasyon oluşturduğunu söyledi.

Karabayır, "Yakındaki gelişmelere baktığımızda Türkiye bir ateş çemberinin içerisinde ve bizler evimizde rahat uyuyoruz. Baykar gibi önemli kurumların savunma sanayisine yapmış oldukları katkılar bu millete güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar gibi isimleri örnek aldığını belirten Karabayır, "Bu güçten aldıkları azim ve gayretle yetişen gençler, kendilerine örnek aldıkları insanların yolundan giderek üretme derdinde oluyorlar. 'Biz en iyisini yaparız' ve 'Biz yaparız' inancıyla hareket ediyorlar." şeklinde konuştu.

"Başvurular 14 Temmuz'a kadar devam edecek"

Baykar Fen Lisesi T3 Vakfı Temsilcisi Mahmut Sami Başarıcı da okula başvuruların 14 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Yüzde 1'lik dilimde bulunan öğrencilerin e-Okul üzerinden okulun özel sınavına başvurabileceğini belirten Başarıcı, sınavın 19 Temmuz’da 25 il merkezinde yapılacağını ve sonuçların takip eden birkaç gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Başarıcı, okulun 24 bilişim teknolojileri, 48 havacılık ve uzay teknolojileri öğrencisi olmak üzere toplam 72 kişilik kontenjanının bulunduğunu ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin genç nesillerle mümkün olduğunu vurgulayan Başarıcı, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin, öğrencilerimizin merakını keşfe, keşiften doğan bilgisini üretime, üretimin dönüştürdüğü hayallerini de ülkemizin geleceğine adayan genç nesillerle mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Başarıcı, Baykar Fen Lisesi'nin Türkiye'de özel program uygulayan ilk ve tek fen lisesi olduğunu belirterek bilişim teknolojileri ile havacılık ve uzay teknolojileri alanlarının alt birimlerinde öğrencilerin üst düzey derslerle kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.

"Öğrenciler global yarışmalara hazırlanıyor"

Öğrencilerin global yarışmalara katılımını ve bilim merkezlerine yönelik yurt dışı ziyaretlerini önemsediklerini anlatan Başarıcı, okulda 8 İHA takımı, 1 SİHA takımı ve 3 global robot yarışmasına hazırlanan takım bulunduğunu bildirdi.

Başarıcı, öğrencilerin insansı robotlar ve otonom araçlar üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yaptığını, yarışma regülasyonlarına göre robotlarını optimize etmeye çalıştığını belirtti.

İHA takımlarının TEKNOFEST finallerini hedeflediğini aktaran Başarıcı, SİHA takımlarının ise TEKNOFEST’in yanı sıra eylül ayında ABD’de düzenlenecek SUAS yarışmasına hazırlandığını ifade etti.

Öğrencilerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Başarıcı, “Biz her zaman 'Hakim milletler ile mahkum milletler arasındaki tek fark, bir avuç yetişmiş insandır' düsturuyla hareket ediyoruz. Ülkemizin geleceğinin mimarı olan öğrencilerimizin lise seviyesinde yaptığı çalışmaların katlanarak, asimetrik şekilde ilerleyeceğini ve geleceğimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"AKINCI'dan ilham alıp Deli Fişek'i ürettiler"

Baykar Fen Lisesi öğrencisi Yunus Emre Karlı da geliştirdikleri insansız hava aracının tasarımında Baykar'ın AKINCI İHA'sından ilham aldıklarını söyledi.

"Deli Fişek" adını verdikleri hava aracının tamamen kendi tasarımları ve yazılımları olduğunu belirten Karlı, "Uçağımızın üretimini, yazılımını ve elektronik bileşenlerini 10 kişilik ekibimizle gerçekleştirdik. Baykar'daki mühendis abilerimizden ve ablalarımızdan destek aldık." dedi.

İlk deneme uçuşunu 2 hafta önce Hezarfen Havalimanı'nda gerçekleştirdiklerini anlatan Karlı, bundan sonraki hedeflerinin ABD'de düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden üniversite ile lise öğrencilerinin katıldığı SUAS yarışmasında başarı elde etmek olduğunu kaydetti.

Antalya'dan İstanbul'a eğitim için gelen Ahmet Burak Demiralay ise hazırlık sınıfını tamamladığını ve gelecek eğitim döneminde 9'uncu sınıfa başlayacağını söyledi.

Üçüncü sınıftan bu yana uçaklara büyük ilgi duyduğunu anlatan Demiralay, "Bu hayalimin peşinde koşuyorum. Bunun için Baykar Fen Lisesi'ne geldim. Buradan aldığım eğitimden çok memnunum. İlerideki hedefim uçak mühendisi olmak." diye konuştu.

Deprem bölgelerinde kullanılmak üzere bir İHA geliştirdiklerini aktaran Demiralay, aracın enkaz bölgelerini tarayacağını ve görüntü işleme ile yapay zeka sistemlerinden yararlanacağını belirtti.

Demiralay, "Yapay zekaya 12 bin fotoğraf tanıtarak eğitim verdik. Eğer orada yaralı bir insan varsa onu tanıyacak, yarasının durumunu tespit edecek, bulunduğu yerin konumunu gönderecek ve yaralının durum bilgisini paylaşacak." ifadelerini kullandı.

"Hedefi MIT'de okuyup Türkiye'ye dönmek"

Baykar Fen Lisesi 9'uncu sınıf havacılık ve uzay teknolojileri öğrencisi Sümeyye Akgül de Kanada'da düzenlenecek FIRA RoboWorld Cup yarışması için robotları üzerinde son geliştirmeleri yaptıklarını söyledi.

Yarışmada derece elde etmek istediklerini belirten Akgül, robotlarını yerli imkanlarla ürettiklerini kaydetti.

Küçüklüğünden beri havacılık ve uzay alanına ilgi duyduğunu dile getiren Akgül, "LGS sürecimde hep burayı hedeflemiştim. İstediğim puanı alınca okulumuzu ilk sıraya yazdım ve yerleştim. Hedefim Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) okuyup sonrasında ülkeme geri dönerek savunma sanayisi alanında kendi işimi kurmak." dedi.

Konya'dan gelen dokuzuncu sınıf bilişim teknolojileri öğrencisi Buğrahan Aytek ise okulda otonom araç geliştirdiklerini anlattı.

Aracın görüntü işleme teknolojisini kullanarak yolu takip ettiğini belirten Aytek, "Yarışmanın belirlediği ölçütlere göre tabelalara bakarak dönüşleri yapıyor ve yapay zekayı kullanıyor. İTÜ'de bilgisayar mühendisliğini hedefliyorum. Bu alanda projeler geliştirerek kendimi geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.