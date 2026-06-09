Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Bilişsel Güvenlik ve Oyunlaştırılmış Dezenformasyon" semineri düzenlendi.

Başkentte "Bilişsel Güvenlik ve Oyunlaştırılmış Dezenformasyon" semineri düzenlendi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Bilişsel Güvenlik ve Oyunlaştırılmış Dezenformasyon" semineri düzenlendi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşen seminerde, "Dijital Oyunlarda Etik Tasarım: Eğlence ile Sosyal Sorumluluk Arasındaki Denge" ve "Algoritmik Manipülasyon ve Bilgi Güvenliği" başlıklı konular ele alındı.

Seminere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, Birlik Vakfı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve BTK'nın katkılarıyla önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Günümüz gençliğinin oyunla ilişkisini çok yönlü olarak ele aldıklarını belirten Prof. Dr. Ünüvar, "Oyun sektörünü, gençlerin oyunla ilişkisini, oyunun artılarını ve eksilerini, nasıl bir çağda yaşadığımızı ve bu çağda gençlerimize yönelik içerik üretimi konusunda neler yapabileceğimizi konuşuyoruz." dedi.

Prof. Dr. Ünüvar, seminerin ana başlıkları arasında dijital oyunların yer aldığını belirterek, çocukların elektronik cihazlarla uzun süre vakit geçirmesinin ailelerin en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

Bu durumun hem bedensel hem de ruhsal açıdan hayatlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Ünüvar, "Oyunun içeriğinin ne olduğu, çocuklarımız için nasıl içerikler üretilmesi gerektiği, onların hem akademik hayatlarında hem de gelecekte karşılaşacakları koşullara uyum sağlayabilmeleri adına hangi güncel hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın hayatın her alanında dönüştürücü bir rol üstlendiğine işaret eden Ünüvar, "Yapay zeka çağındayız. Yapay zekanın hemen her alana girdiğini, birçok şeyi değiştirdiğini ve dönüştürücü rolünü konuşuyoruz. Bunun yanında dezenformasyona da yol açabildiğini, bazı bilgilerin farklı yönlere evrilebildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bilgiye erişimin kolaylaştığı bir dönemde doğrulamanın öneminin arttığını belirterek, "Bilgiye çok kolay eriştiğimiz ancak ulaştığımız bilgiyi mutlaka teyit etmek durumunda kaldığımız bir çağdayız. Dezenformasyon bazen oyunlar aracılığıyla bazen de kısa videolarla karşımıza çıkabiliyor. Bu riskler ve bu risklerle nasıl mücadele edilebileceği de seminerde ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin Türkiye'nin en köklü ve en kıdemli iletişim fakültelerinden biri olduğunu ifade eden Ünüvar, akademisyenlerin, öğrencilerin ve katılımcıların yoğun ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Masumane görünen oyunlardaki gizli tehdit ve dezenformasyon

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin de fakültede bu ay üçüncü önemli etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugünkü etkinlikte oyun, oyun tasarımı, dezenformasyon ve kültür emperyalizmi konularına odaklandıklarını belirten Prof. Dr. Keskin, semineri iki farklı oturum halinde düzenlediklerini ve toplam 8 konuğun yer aldığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında atölye çalışması da yapılacağını aktaran Keskin, yaklaşık 35 öğrencinin atölye çalışmaları sonucunda ortaya koydukları ürünleri sergileyeceklerini aktardı.

Prof. Dr. Keskin, etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Özellikle çok masumane görünen oyun ve oyun tasarımının arka planında ne kadar önemli ve tehdit edici unsurlar barındırabildiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Dezenformasyon ve mezenformasyon başlıkları altında da oyun konusunu ele aldık." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Keskin, dijital egemenlik, dijital güvenlik ve veri güvenliği açısından da önemli oturumlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Oturumlarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Buğra Ayan, BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ermiş, Birlik Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tümer, Psikolog Zeynep Öznur Özdemir, Dijital Girişimci ve Yönetmen Okan Özbay, İletişimci ve Çocuk Medyası Uzmanı Bora Durmuşoğlu ve Playstige Interactive Kurucusu Barış Tarımcıoğlu konuşma yaptı.



