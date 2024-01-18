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Teknoloji

Bakan Yumaklı: Leopar sazanının yıllar sonra tekrar sularımızda tespit edilmesi memnuniyet verici

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Leopar sazanının yıllar sonra tekrar sularımızda tespit edilmesi ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi adına memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Enes Duran  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Bakan Yumaklı: Leopar sazanının yıllar sonra tekrar sularımızda tespit edilmesi memnuniyet verici

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan, nesli tükenme tehlikesi altında olan balık türlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kırmızı listede yer alan leopar sazanının, Türkiye sularında tespit edildiğini bildiren Yumaklı, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından duyurulan kırmızı listede, nesli tükenme tehlikesi altında olan 300 balık bulunduğunu aktardı.

Yumaklı, bu listede bulunan balıklardan 10'unun Kayıp Balık Projesi kapsamında listelenip arandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyada en çok aranan bu 10 balıktan Batman çöpçü balığı ile leopar sazanı ise Türkiye sularında yaşıyor. İki yıl önce Siirt'te Botan Çayı'nda rastlanan Batman çöpçü balığının ardından leopar sazanı da (Luciobarbus subquincunciatus) Dicle Nehri'nde görüldü. En son 2012 yılında Siirt'te rastlanan leopar sazanının yıllar sonra tekrar sularımızda tespit edilmesi, ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi adına memnuniyet vericidir. Yöre halkı tarafından 'Komando balığı' olarak bilinen, yüzgeçlerinin, başının ve vücudunun tamamında büyük yuvarlak benekleri bulunan türe Dicle Nehri'nde rastlanması, balığın yaşadığı alan, biyoçeşitliliği, türün morfolojik özellikleri ve üreme davranışları açısından bizlere ve bilim insanlarına yol gösterici olacaktır."

Bu balık türlerinin avcılığının engellenmesi, popülasyonunun artırılması, türün tespit edildiği bölgede kontrol ve denetim faaliyetlerinin etkin ve kararlı şekilde yürütülmesi, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yumaklı, bu süreçte üniversiteler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, söz konusu balık türünün tespiti için yürütülen çalışmada görev alan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Münevver Oral'ı, nadir türün bulunmasında emeği geçen balıkçı Mehmet Ülkü'yü tebrik etti.


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