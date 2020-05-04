Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
logo
Bilim Teknoloji

Bakan Varank: Yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu." ifadelerini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 04.05.2020
Bakan Varank: Yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu'

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter'daki sosyal medya hesabından, Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Videolu mesajında, cihazın önemine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Maske sadece ilave koruma aracı olabilir
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
'Salgın dünya düzenini nasıl etkileyecek?' sorusu tartışılıyor
İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 vakası sayısı 50 bini aşan Belçika'da bugün 'kısmi normalleşme' başlıyor

Benzer haberler

Bakan Varank: Yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu'

Bakan Varank: Yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu'

Kenyalılar teravih için gizlice Somali'ye geçiyor

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomi ve orduları bizden daha güçlü ve büyük ülkelerin ne hale geldiğini gördük

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomi ve orduları bizden daha güçlü ve büyük ülkelerin ne hale geldiğini gördük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi
Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı Somalili bakanlar tarafından karşılandı

Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı Somalili bakanlar tarafından karşılandı