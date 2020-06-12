Bakan Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.
Ankara
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.
Varank, yerli sentez ilaçla ilgili, "Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici.Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.