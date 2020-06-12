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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Bakan Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 12.06.2020
Bakan Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.

Varank, yerli sentez ilaçla ilgili, "Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici.Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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