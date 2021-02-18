Euro
8.44
Dolar
6.97
BIST 100
1,546.41
Altın
1,776.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Bakan Varank‘ın paylaşımına Türkçe cevap veren BAE'li Bakan Türkiye’ye uzay çalışmalarında başarılar diledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah el Amiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hitaben Türkçe paylaştığı mesajında, Türkiye'ye uzay çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

İdiris Okuduci   | 18.02.2021
Bakan Varank‘ın paylaşımına Türkçe cevap veren BAE'li Bakan Türkiye’ye uzay çalışmalarında başarılar diledi

Istanbul

Amiri, Twitter hesabından daha önce BAE'yi Mars'a başarılı bir şekilde uydu göndermeleri vesilesiyle tebrik eden Bakan Varank'a cevaben bir açıklama yaptı.

Varank'ın paylaşımına Türkçe karşılık veren Amiri, "Teşekkürler. Uzay araştırmalarının her zaman pek çok keşfe aracılık ettiğine ve kolektif insan anlayışımızı geliştirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023'te uzaya yapacağı keşif yolcuğunda başarılar dileyen Amiri, "Bu çalışmanın bölgenin uzay araştırmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugün, BAE'nin "Umut" adı verilen uydusunun 9 Şubat'ta Mars yörüngesine başarılı bir şekilde yerleşmesi vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlamıştı.

Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajında BAE'yi kutlayan Varank, "Uzaydaki her yeni keşif, uluslararası iş birliğini artırıp dünya barışının çıkarına hizmet ediyor. Üzerinde uzun bir dönemdir çalışılan BAE'nin Umut Misyonu, övülmeye değerdir. Tebrikler" ifadelerini kullanmıştı.

BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi olmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 7 bin 241 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Bakan Varank‘ın paylaşımına Türkçe cevap veren BAE'li Bakan Türkiye’ye uzay çalışmalarında başarılar diledi

Bakan Varank‘ın paylaşımına Türkçe cevap veren BAE'li Bakan Türkiye’ye uzay çalışmalarında başarılar diledi

BM 'babasının rehin tuttuğu' Prenses Latife'nin durumunu BAE ile görüşecek

BAE'de hapse mahkum edilen Ürdün vatandaşı Atum'un serbest bırakılması isteniyor

İsrail Kovid-19 önlemleri nedeniyle BAE'deki savunma fuarına katılmayacak

İsrail Kovid-19 önlemleri nedeniyle BAE'deki savunma fuarına katılmayacak

BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı
BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış

BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış