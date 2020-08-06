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Bakan Varank: Genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'i satın almasına ilişkin, "Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 06.08.2020
Bakan Varank: Genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'in hisselerinin yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Rollic'i tebrik eden Varank, "Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Peak Games'i de satın almıştı

Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından Aralık 2018'de kurulan Rollic, aylık 65 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 250 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşmış bulunuyor.

Zynga, hisselerinin yüzde 80'i için Rollic'e 168 milyon dolar ödeyecek. Şirket, Rollic'in finansal performansına bağlı olarak da kalan yüzde 20'lik hisseyi 3 yıl içinde satın alacak.

Zynga iki ay önce Türk oyun şirketi Peak Games'i de 1,8 milyar dolara satın almış ve Peak Games, Türkiye'nin ilk "unicorn"u olmuştu. Söz konusu satın almayla mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmişti.

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