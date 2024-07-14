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Teknoloji

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 3. ateşleme sürecinin tamamlandığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda 3. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Cüneyt Kemal Özkök  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 3. ateşleme sürecinin tamamlandığını bildirdi

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme süreci hakkında paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bugün 7 dakika süren 3. ateşleme sürecini de olumlu sonuçlandırdık. TÜRKSAT 6A, tarihi yolculuğunu ve yörüngesine ilerleyişini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

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