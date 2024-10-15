Bakan Kacır, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ni ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi'ni (IAC) ziyaret ettiğini belirtti.
Ankara
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 75'incisi gerçekleştirilen kongrenin 2026'da Antalya'da düzenleneceğini bildirdi.
📍İtalya— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 15, 2024
Türkiye olarak 2026 yılında Antalya’da ev sahibi olacağımız, 75’incisi bu yıl Milano’da düzenlenen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi’ni (IAC) ziyaret ettim. 🧑🚀🚀🛰️
Tüm dünyadan ulusal uzay ajansları, endüstri liderleri ve akademi… pic.twitter.com/KhqkpOtJM1
IAC'ın dünyanın en büyük uzay konferansı olduğuna işaret eden Kacır, tüm dünyadan ulusal uzay ajansları, endüstri liderleri ve akademi dünyasından insanları bir araya getiren kongrede verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Kacır, kongreye Türkiye'den firmaların katıldığını belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye pavilyonunda ülkemizin uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumları ve firmaları, Türkiye'nin gurur projelerini, Uzay Programı'mızı ve ülkemizde gerçekleştirilecek IAC 2026 Antalya'nın tanıtımını yapıyor. Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve MilliUzayProgramı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.