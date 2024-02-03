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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Bakan Kacır, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışının ertelenmesini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Bakan Kacır, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışının ertelenmesini değerlendirdi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."

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