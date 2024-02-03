Bakan Kacır, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışının ertelenmesini değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi." ifadesini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz.🧑🏼🚀— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 3, 2024
Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya’ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi.
🗓️Bir sonraki ayrılma (tahmini):
5 Şubat 2024 - 17.00… https://t.co/3O6zOaBUIZ
SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.