Bakan Güler: AR-GE Merkezince geliştirilen savunma sanayisi ürünlerinde temel hedef dışa bağımlılığı azaltmak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın AR-GE Merkezince geliştirilen savunma sanayisi ürünlerine ilişkin, "Buradaki temel hedef, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayisi firmalarına öncülük etmek. Vatandaşımızın, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir ürüne ihtiyacı var, bunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ürünleri çeşitlendirmeye de devam edeceğiz." dedi.

Bakan Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Ayasofya Toplantı Salonu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

SAHA 2026'nın savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi uluslararası platformlarda ortaya koyduğunu ve buna öncülük ettiğini belirten Güler, fuarın yeni işbirliklerine, teknoloji paylaşımına ve savunma sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını ifade etti.

Güler, dünyanın önde gelen savunma fuarları arasında yer alan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Bakanlık olarak sıvı yakıtlı roket ve uçak motoru teknolojilerine yönelik çalışmalara uzun yıllar önce başladıklarını anlatan Güler, Bakanlığın AR-GE Merkezi bünyesinde iki yıl önce kurulan teknoloji üssüyle çalışmaları daha ileri seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıldırımhan uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemin saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız. Bu kapsamda geliştirdiğimiz bir diğer ürünümüz de Güçhan turbo-fan jet motorudur. Tamamen Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen milli bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Güler, Bakanlığın AR-GE Merkezince geliştirilen savunma sanayisi ürünlerine ilişkin, "Buradaki temel hedef, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayisi firmalarına öncülük etmek. Vatandaşımızın, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir ürüne ihtiyacı var, bunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ürünleri çeşitlendirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.