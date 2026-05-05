Bakan Bolat: Savunma sanayisindeki ivme, Türkiye'nin üretim gücünü küresele taşıyan stratejik başarıdır

Bolat, NSosyal hesabından, "Güçlü Lider, Güçlü Türkiye" ve "SAHA 2026" etiketleriyle paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı güçlü ivmenin, ülkenin üretim gücünü küresel pazarlara taşıyan stratejik bir başarı olduğuna işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

“Dışa bağımlılığın yüzde 80'lerden yüzde 20'lere gerilemesi, 10 milyar doları aşan ihracat ve 20 milyar dolarlık sektör hacminin, Türkiye'nin artık sadece üreten değil, aynı zamanda ihraç eden ve yön veren bir ülke olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen bu dönüşüm, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Bakanlık olarak hedefimiz, savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek katma değerli üretimimizi daha geniş pazarlara ulaştırmak, ihracatımızı kalıcı ve sürdürülebilir şekilde artırmaktır. Türkiye Yüzyılı, ticarette, üretimde ve ihracatta güçlü Türkiye'nin adıdır.”