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Teknoloji

Azerbaycan otoyollarında ASELSAN'ın "akıllı trafik çözümleri" devreye girdi

Azerbaycan otoyollarında, seyir halindeki araçların ebat ve ağırlık ihlallerinin tespiti ile yüksek hızdaki araçların ağırlıklarını ölçmek için ASELSAN'ın hazırladığı "akıllı trafik çözümleri" devreye girdi.

Ruslan Rehimov  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Azerbaycan otoyollarında ASELSAN'ın "akıllı trafik çözümleri" devreye girdi

Bakü

Bakü-Guba-Rusya sınırı kara yolunun Tağıyev kasabası yakınlarındaki kısmında ASELSAN'ın kurduğu "akıllı trafik çözümleri" sisteminin açılışı yapıldı.

Açılışa, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve Azerbaycan Karayolu Taşımacılığı Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Anar Rzayev katıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın savunma sanayisinde elde ettiği birikimi, tecrübeyi ve yüksek teknoloji çözümlerini son yıllarda sivil alanlara da uyguladığını söyledi.

Özellikle enerji, sağlık, ulaşım ve güvenlik alanlarındaki uygulamalarını ürünlere dönüştürmeye başladıklarını belirten Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Burada sunduğumuz proje de akıllı şehirciliğin aşamalarından birinin uygulanmasıdır. Ağır tonajlı araçlar, izin verilerinin üzerinde yüksek tonajda ise yüksekliği ve genişliği uygun değilse yollara çeşitli zararlar verebiliyor. Bunların ölçümlerinin trafiği aksatmadan yapılması gerekiyor. Burada kurduğumuz ve yapay zeka da kullanılan sistem, trafikteki araçları sınıflandırabiliyor, araçların ağırlıklarını ölçebiliyor ve izin verilen sınırların üstünde olan araçların tespiti yapılabiliyor. Burada projenin ilk safhası gerçekleştirildi ve açılışını yaptık."

Ağırlık ölçüm sistemleri, 7 gün 24 saat çalışacak

Azerbaycan Karayolu Taşımacılığı Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Anar Rzayev de Azerbaycan devletinin kara yolları altyapısının uluslararası düzeye yükseltilmesi için ciddi yatırımlar yaptığını bildirdi.

Yolların korunmasına da büyük önem verdiklerini dile getiren Rzayev, "Bu nedenle yollara elektronik ağırlık ölçüm sistemleri kurulması kararlaştırılmıştı. Bu hususta da ASELSAN tercih edildi. Ağırlık ölçüm sistemleri, 7 gün 24 saat çalışacak. Böylece fazla yüklenen araçlar belirlenerek hareketleri engellenecek. 35 mıntıkada 47 ölçüm sistemi kurulması planlanıyor." diye konuştu.

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