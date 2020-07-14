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Bilim Teknoloji

Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğu ortaya çıktı

Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 14.07.2020
Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğu ortaya çıktı nasa.gov

Ankara

Space.com'un haberine göre, Alman Uzay Merkezinde görevli bilim insanlarının yaptığı çalışmanın ayrıntıları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı. 

Ay'ın yaşını hesap etmek için matematiksel modellerden faydalanan ekip, Dünya'nın uydusunun 4,425 milyar yıl önce oluştuğunu ve sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, Ay'ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi. 

Bilim insanları, Ay'ın, Mars büyüklüğünde bir ön gezegenin genç Dünya'ya çarpması sonucu ortaya çıkan kozmik enkazdan 4,510 milyar yıl önce oluştuğunu varsayıyordu.

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