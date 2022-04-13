'Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi başarıyla yapıldı
Türkiye Uzay Ajansı, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Türkiye Uzay Ajansının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, AYAP-1 kapsamındaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
HİS sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, ateşleme öncesi hazırlıkların görüntülendiği video da yer aldı.
DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen AYAP-1'de, uzay aracını Ay'a taşıyacak sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlanmıştı.
Heyecanlı HİS’ler🤩🚀— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) April 13, 2022
Ay Araştırma Görevi (AYAP – 1) kapsamında uzay aracımızı Ay’a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi(HİS) sistem seviyesi ateşleme testi başarıyla gerçekleşti.✅#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷#GökyüzüneBakAyıGör🌕@DeltavUzay pic.twitter.com/I9uc518GwX
AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.