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Teknoloji

Avustralya'da astronomlar, yıldızlarda lityum ve karbon gibi elementlerin bulunduğunu tespit etti

Avustralya'da bilim insanları, gözlemevinde yaptıkları incelemelerde Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldızlarda lityum, karbon, azot ve oksijen gibi elementlerin bulunduğunu tespit etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Avustralya'da astronomlar, yıldızlarda lityum ve karbon gibi elementlerin bulunduğunu tespit etti

İstanbul

Ülkedeki ARC 3 Boyutlu Tüm Gökyüzü Astrofiziği Merkezi'nden (ASTRO 3D) yapılan açıklamaya göre, astronomlar, Siding Spring Gözlemevi'nde 684 gece boyunca yıldızları inceledi.

Gök bilimciler, yüksek çözünürlüklü spektografla yaptıkları incelemeler sonucunda Samanyolu Galaksisi'ndeki 920 bin yıldız hakkında verilere ulaştı.

Yıldızların kimyasal "parmak izlerini" çıkaran astronomlar, yıldızlarda lityum, karbon, azot, oksijen, evropiyum ve baryum gibi elementlerin bulunduğunu tespit etti.

Araştırmanın başastronomu Avustralya Ulusal Üniversitesinden Dr. Sven Buder, yıldızlarda periyodik tablodaki elementlerin neredeyse üçte birini tespit ettiklerini belirterek, bu verilerin gelecek araştırmalar için yardımcı olacağını aktardı.

Buder, yıldızların "yakıtları bittiğinde patladıklarını" ve yıldızlarda bulunan elementlerin böylece Dünya'ya ulaştığını kaydetti.

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