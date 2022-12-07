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Teknoloji

Avustralya'da 100 milyon yıl öncesine ait elasmosaurus iskeleti bulundu

Avustralya'da nesli tükenen deniz sürüngenlerinden olan plesiosaurus cinsi elasmosaurusa ait 100 milyon yıllık iskelet bulundu.

Şeyma Uzundere   | 07.12.2022
Avustralya'da 100 milyon yıl öncesine ait elasmosaurus iskeleti bulundu

Ankara

CNN'in haberine göre, 100 milyon yıl öncesine ait kalıntının, tarih öncesi döneme ışık tutacak nitelikte olduğu belirtildi.

"Rock Chicks" isimli amatör bir paleontolog grubu tarafından batı Queensland bölgesinin kırsal kesimlerinde bulunan iskeletin, 6 metre uzunluğundaki uzun burunlu yavru bir elasmosaurusa ait olduğu belirlendi.

Queensland Müzesi Paleontoloji Birimi Müdürü Espen Knutsen, bulunan iskelete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gövdesinin 3'te 2'sini uzun boyunlarının oluşturduğu elasmosaurusların öldükten sonra kafalarının vücutlarından ayrıldığını ve bu türe ait bütün bir fosil bulunmasının oldukça zor olduğunu belirtti.

Knutsen, "Daha önce hiç baş ve gövdeyi bir arada bulmamıştık ve bu, alanda gelecekte yapılacak çalışmalar için anahtar olabilir." ifadesini kullandı.

Nesli tükenen deniz sürüngeninin diş kimyasını inceleyeceklerini söyleyen Knutsen, bulguların elasmosaurusun hayatı boyunca göç edip etmediğine ve habitatına ilişkin veriler sunacağını söyledi.

Yavru elasmosaurus iskeletinin, türün kökenine, evrimine ve ekolojisine ışık tutması bekleniyor.

Boyları 8 ila 10 metre arasında değişen elasmosauruslar, yaklaşık 150 milyon yıl önce Avustralya'nın iç kesimlerine kadar uzanan Eromanga Denizi'nde yaşadı.

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