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Avustralya Başbakanı Morrison, Facebook'tan vatandaşlarına uyguladığı engellemeyi kaldırmasını istedi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal paylaşım platformu Facebook'un Avustralyalı kullanıcılara uyguladığı engellemeyi kaldırması gerektiğini söyledi.

Emel Gözellik   | 19.02.2021
Avustralya Başbakanı Morrison, Facebook'tan vatandaşlarına uyguladığı engellemeyi kaldırmasını istedi

Ankara

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşımlarını engellemesine ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, platformun, haber yayınlayan kuruluşlarla müzakere masasına oturması gerektiğini belirtti.

Diğer ülkelerin de teknoloji devlerini kullandıkları içerikler için haber kuruluşlarına ödeme yapması şartını getirmesi gerektiğini kaydeden Morrison, Facebook'un Avustralyalı kullanıcılara uyguladığı engellemeyi kaldırması gerektiğini ifade etti.

Avustralya'da yasa teklifi hazırlanmıştı

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google, 15 Şubat'ta Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yapmıştı.

Facebook da 17 Şubat'ta, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurmuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşmasını engellemesinin hükümetinin gözünü korkutmayacağını belirtmişti.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95'ini elinde tutuyor.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

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