Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneş'e ilk yakın geçişini yaptı

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş keşif uydusu, kutup bölgelerini kat eden yörüngesi üzerinde ilk yakın geçişini gerçekleştirdi.

Emre Aytekin   | 16.06.2020
Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneş'e ilk yakın geçişini yaptı

Ankara

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş keşif uydusu, kutup bölgelerini kat eden yörüngesi üzerinde ilk yakın geçişini gerçekleştirdi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Güneş etrafında ilk turuna başlayan uydu, dün, yörüngesi üzerinde Güneş'e en yakın olduğu günberi konumuna ulaştı.

Uydu, bu konumda 77 milyon kilometre yaklaştığı Güneş'i fotoğrafladı. Bu, bugüne dek Güneş'in fotoğraflandığı en yakın konum olarak kayıtlara geçti.

ESA uydusu, çektiği fotoğrafları gelecek hafta Dünya'ya yollayacak. Aralık ayında Venüs'e ulaşması beklenen uydunun bilim operasyonlarına 2021'de başlaması öngörülüyor.

Güneş keşif uydusu, yörüngede izlediği özel rota sayesinde Güneş'in Dünya'dan görülemeyen kutup bölgelerini kayda almayı amaçlıyor.

Uydu, 10 Şubat'ta uzaya fırlatılmıştı.

NASA'nın Parker keşif uydusu çok daha yakınından geçtiği halde Güneş'i doğrudan fotoğraflayacak donanımı bulunmuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi
Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor
Mahkemelerde koronavirüse brandalı önlem

Benzer haberler

Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneş'e ilk yakın geçişini yaptı

Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneş'e ilk yakın geçişini yaptı

Mars atmosferinde yeşil ışık keşfedildi

NASA'nın Parker Uydusu Güneş'e beşinci yakın geçişini yaptı

Dünya ve Güneş'in 'yansıması' olduğuna inanılan bir yıldız ile öte gezegen keşfedildi

Dünya ve Güneş'in 'yansıması' olduğuna inanılan bir yıldız ile öte gezegen keşfedildi