Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 4 Türk öğrenci ödül aldı
Bakan Kacır, Gürcistan'ın Tskaltubo şehrinde düzenlenen 13. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden İrem Gülce Yazgan ve Sena Başaran'ın altın, Bengisu Demirbaş'ın gümüş, Ilgın Şekerli'nin ise bronz madalya kazandığını bildirdi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Olimpiyat sonuçlarına dikkati çeken Kacır, "Güne gurur verici bir haberle başlayalım. Gürcistan'ın Tskaltubo şehrinde düzenlenen ve 54 ülkeden 212 öğrencinin yarıştığı 13. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden İrem Gülce Yazgan ve Sena Başaran altın madalya, Bengisu Demirbaş gümüş madalya, Ilgın Şekerli bronz madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar." ifadelerini kullandı.
Güne gurur verici bir haberle başlayalım. 👇🏻— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 19, 2024
Gürcistan’ın Tskaltubo şehrinde düzenlenen ve 54 ülkeden 212 öğrencinin yarıştığı 13. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden İrem Gülce Yazgan ve Sena Başaran Altın Madalya, Bengisu Demirbaş Gümüş Madalya, Ilgın… pic.twitter.com/45fdB09hiF
TÜBİTAK bünyesindeki Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek üzere yetiştirilen "genç bilim insanı" kızları tebrik ettiğini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:
"Başarılarıyla göz dolduran öğrenciler sayesinde ülkemiz toplamda 114 puan kazanarak 37 resmi Avrupa ülkesi arasında üçüncü oldu. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.