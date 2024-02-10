Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,496.40
BTC/USDT
47,271.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, “İş İnsanları Buluşması”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. - VTR
logo
Teknoloji, Türkİye Uzayda

Astronot Gezeravcı, yeğenine "yıldız" getiremese de akademisyenlere deney örnekleri getirdiğini bildirdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan yeğeni Karan’a "yıldız" getiremediğini ancak 13 bilimsel deney örneğini dünyaya ulaştırdığını ifade etti.

Zeynep Duyar  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Astronot Gezeravcı, yeğenine "yıldız" getiremese de akademisyenlere deney örnekleri getirdiğini bildirdi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bilgiye göre, Gezeravcı, yaklaşık 48 saat süren Dünya’ya dönüş yolculuğunun ardından, kendisini karşılamaya gelen ailesiyle ABD'nin Houston şehrinde buluştu. Gezeravcı anne ve babasıyla hasret giderirken, yeğeni Karan ile de sohbet etti.

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı 13 deneyin örneklerini getirdim. Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karan "Kanka" dediği amcasından yıldız istemişti

Gezeravcı'nın ailesi fırlatma için geldikleri ABD'de AA muhabirine değerlendirmede bulunmuştu.

Gelinleri Hilal Gezeravcı, oğlu Karan ile amcası arasında müthiş bir gönül bağı olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Ailesi olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyi birisidir. Oğlum amcasına 'Kanka' diyor. Fırsat buldukça bizi ziyarete gelir. Çok mutlu ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlı olduğumuz kesin. O çok sakin, göreve müthiş odaklanmış durumda. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenleri andı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü

Astronot Gezeravcı, yeğenine "yıldız" getiremese de akademisyenlere deney örnekleri getirdiğini bildirdi

Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü sevinçle karşıladı

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü sevinçle karşıladı
Bakan Kacır: Türkiye, gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açmıştır

Bakan Kacır: Türkiye, gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açmıştır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet