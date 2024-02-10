Astronot Gezeravcı, yeğenine "yıldız" getiremese de akademisyenlere deney örnekleri getirdiğini bildirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan yeğeni Karan’a "yıldız" getiremediğini ancak 13 bilimsel deney örneğini dünyaya ulaştırdığını ifade etti.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bilgiye göre, Gezeravcı, yaklaşık 48 saat süren Dünya’ya dönüş yolculuğunun ardından, kendisini karşılamaya gelen ailesiyle ABD'nin Houston şehrinde buluştu. Gezeravcı anne ve babasıyla hasret giderirken, yeğeni Karan ile de sohbet etti.
Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı 13 deneyin örneklerini getirdim. Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak." değerlendirmesinde bulundu.
Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı on üç deneyin örneklerini getirdim. ✨☺️🔬🧬— Alper Gezeravcı (@TURKastro) February 10, 2024
Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak!🇹🇷 pic.twitter.com/P0UHlwhMjO
Karan "Kanka" dediği amcasından yıldız istemişti
Gezeravcı'nın ailesi fırlatma için geldikleri ABD'de AA muhabirine değerlendirmede bulunmuştu.
Gelinleri Hilal Gezeravcı, oğlu Karan ile amcası arasında müthiş bir gönül bağı olduğunu belirterek, şunları söylemişti:
"Ailesi olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyi birisidir. Oğlum amcasına 'Kanka' diyor. Fırsat buldukça bizi ziyarete gelir. Çok mutlu ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlı olduğumuz kesin. O çok sakin, göreve müthiş odaklanmış durumda. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.