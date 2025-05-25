ASELSAN, Tekno Macera Tırı'yla çocukları teknoloji yolculuğuna çıkarıyor
ASELSAN'ın kuruluşunun 50'nci yıl dönümüne özel tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Türkiye turunda çocukları teknoloji ve bilimle buluşturuyor.
İstanbul
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan Tekno Macera Tırı, yıl sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki 10 farklı şehirde çocuklarla buluşacak.
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Turuna dün Şanlıurfa'dan başlayan ASELSAN Tekno Macera Tırı'nı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ziyaret etti.
ASELSAN Tekno Macera Tırı Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 1 Haziran'a kadar Şanlıurfalı çocuklara macera ve teknoloji dolu deneyimler sunacak.
ASELSAN'ın yenilikçi vizyonuyla tasarlanan Tekno Macera Tırı, çocuklara interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir serüven yaşatıyor. Çocuklara bilimi ve mühendisliği sevdirmek amacıyla başlatılan proje, Anadolu'nun dört bir yanındaki çocukların yaratıcılıklarını destekleyecek.
Çocuklara öğretici etkinlikler sunuluyor
Tırda çocuklar, Mucitler Müzesi sergisinde tarihe yön veren icatların ve mucitlerin hikayeleriyle donatılan bir sergi deneyimi yaşıyor. Çocuklar, Mucitler Müzesi'nde icatların hikayelerini, teknolojiyle canlandırılmış mucitlerin ağzından dinleyerek ilham verici bir keşif yolculuğuna çıkıyor.
Artırılmış gerçeklik destekli dijital kitap deneyim alanında ise interaktif kitaplar tanıtılıyor. Saha aktiviteleri alanında da eğlenceli olduğu kadar öğretici etkinlikler yer alıyor. Bu alanda çocuklar, bilim gösterisi ve şarkılar eşliğinde eğlenceli bir deneyim yaşıyor.
Tekno Macera Tırı 21-29 Haziran'da Samsun'da, 12-20 Temmuz'da Van'da, 2-10 Ağustos'ta Nevşehir'de, 16-24 Ağustos'ta Erzurum'da, 30 Ağustos-7 Eylül'de Çanakkale'de, 13-21 Eylül'de Gaziantep'te, 4-12 Ekim'de Malatya'da, 18-26 Ekim'de Mardin'de ve 1-9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.